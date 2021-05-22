وصول 5 مصابين فلسطينيين إلى مستشفى العريش العام

وصل إلى مستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء المصرية مساء السبت، 5 جرحي فلسطينيين قادمين من قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وأكد كمال الخطيب، مندوب السفارة الفلسطينية في معبر رفح، من الجانب المصري وصول 5 جرحى جدد من الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء القصف الإسرائيلي على غزة، مشيرا إلى أنه تم إنهاء أوراقهم وتم إدخالهم فى مستشفى العريش العام بشمال سيناء.

وقال الخطيب إنه تم إدخال اثنين من الجرحى الجدد قبل ساعات لخطورة حالتهما، إلى جانب 3 حالات تم وصولهم منذ قليل ومعهم 5 مرافقين.

وأوضح الخطيب أن هذه هي الدفعة الخامسة التي تستقبل فيها مصر مصابين من قطاع غزة عن طريق معبر رفح ويتم إدخالهم إلى مستشفى العريش، وبذلك يصبح إجمالي الجرحي الفلسطينيين فى مصر 24 جريحًا، بينهم 20 جريحًا يعالجون في مستشفى العريش و4 حالات فقط تم نقلها إلى مستشفى ناصر بالقاهرة.

وكانت مصر قد استقبلت أمس الجمعة، الدفعة الثالثة من الجرحى الفلسطينيين، واشتملت على 7 مصابين فلسطينيين جدد جراء القصف الإسرائيلي على غزة.

يذكر أنه قد توجه وفدان أمنيان إلى إسرائيل وفلسطين للعمل من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، حسبما ذكر التليفزيون المصري.

واستقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، الوفد الأمني المصري.

واطلع الوفد المصري على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وجرى خلال اللقاء، بحث المستجدات المتعلقة بالتهدئة في قطاع غزة والقدس والضفة، وكذلك تنسيق الجهود الساعية لإعادة الإعمار في قطاع غزة، والموضوعات المتعلقة بترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

وأعرب الرئيس عن شكره للرئيس السيسي، لما تبذله مصر الشقيقة من جهود لتهدئة الأوضاع وإعمار قطاع غزة، والعودة للمسار السياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

ونقل الوفد، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للرئيس محمود عباس وللشعب الفلسطيني.

وحضر اللقاء، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشئون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.