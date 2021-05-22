نائبة «التنسيقية» تشارك بالدورة الحالية للبرلمان الإفريقي وتلتقي سفير مصر في بريتوريا

شاركت هادية حسني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن الوفد المصري بالبرلمان الإفريقي، في زيارة إلى السفير المصري بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا، وذلك على هامش مشاركة الوفد البرلماني المصري في الدورة الحالية للبرلمان الإفريقي المنعقدة بجنوب إفريقيا.

كان وفد مجلس النواب الذي يضم النائبة هادية حسني، وبرئاسة النائب شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الإفريقية، قد غادر مصر أمس الجمعة، متوجهًا إلى جنوب إفريقيا، للمشاركة في فعاليات الدورة العادية للبرلمان الإفريقي، والتي تعقد بجنوب إفريقيا بدءًا من اليوم السبت وتستمر حتى 4 يونيو المقبل.

يذكر أن هذه هى الدورة الأولى للبرلمان الإفريقي منذ بدء جائحة كورونا، حيث لم تعقد منذ عام 2019 بسبب الجائحة، وستبحث الدورة انتخاب مختلف هياكل ولجان البرلمان الإفريقي، إلى جانب استعراض آخر التطورات على الساحة الإفريقية، ودور البرلمانيين الأفارقة في حل مختلف المشاكل، والقضايا التي تعاني منها القارة الإفريقية.

«اقتصادية تنسيقية الأحزاب» تهنئ عمران بانتخابه نائبا لرئيس «الأيوسكو»

وهنأت اللجنة الاقتصادية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لفوزه بمقعد رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة بالأيوسكو - ونائبا لمنظمة الأيوسكو.

وقالت اللجنة الاقتصادية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «في انتصار جديد لمصر وتكليلا لجهودها المبذولة على كافة الأصعدة وعلى المستويين الإقليمي والدولي استطاع الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الفوز بمقعد رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة بالأيوسكو - ونائبا لمنظمة الأيوسكو».

وأضافت: «وبصفته الجديدة فهو يمثل منظمة الأيوسكو في الجلسات العامة لمجلس الاستقرار المالي FSB ، ويكون للدكتور عمران نائبان أحدهما النائب الأول لمحافظ البنك المركزي الروسي، والنائب الثاني هو عضو مجلس إدارة مجلس أسواق المال التركي، وهو ما يحقق طموحات الدولة المصرية في الريادة على المستويين الاقليمي والدولي؛ وكذا تحقيق آمال وطموحات الدول الأعضاء بلجنة الأسواق النامية والناشئة والتي تعتبر اللجنة الأهم والأكبر بالمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال».

الوفد المصري بالبرلمان الإفريقي

الوفد المصري بالبرلمان الإفريقي