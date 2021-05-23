الأحد 23 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جلسة صلح بين عائلتين بالفيوم تنتهى بـ٥٠٠ ألف جنيه

جلسة صلح بين عائلتين
جلسة صلح بين عائلتين بالفيوم

عقدت مديرية أمن الفيوم، جلسة صلح عرفية بقرية الزاوية بمركز الفيوم، برعاية العميد محمد تعيلب مأمور مركز الفيوم، ومحمد ثروت مفتش مباحث المركز، وأحمد طرفاية رئيس مباحث المركز، وبحضور المحكمين وهم: العمدة هاني الجندي عمدة قرية سنوفر، والعمدة عمر العشيري، والحاج السيد عبدالغني شرقاوي، والحاج أحمد أحمد على علواني، والحاج صاوي إبراهيم صاوي، والحاج ناصر أحمد هيبة، وميلاد طلعت سلامة مشرفًا على الميعاد، وأطراف الخلاف حسين عباس جبر طرف أول، ويونس عبدالرازق عبدالباقي طرف ثان، وجميعهم من قرية زاوية الكرادسة.

 

وجرى الصلح بين الطرفين وقررت لجنة الصلح، بعمل الشرط الجزائي بمبلغ نصف مليون جنيه مصري على من يتعدي على الآخر، وتعود تفاصيل الواقعة إلى وقوع خلاف بينهم على الجيرة والنسب، وبعد سماع الطرفين، ومداولة المحكمين، تم الاتفاق على ما جاء بمحضر الجلسة، وانتهى بينهما الخلاف وحلفا الطرفان على كتاب الله.

جلسة صلح عائلتين بالفيوم تنتهي ٥٠٠ ألف جنيه

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