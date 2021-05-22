السبت 22 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد حسن راؤول يكشف تفاصيل أغنية لقاء الخميسي الجديدة وموعد طرحها

الفنانة لقاء الخميسي
الفنانة لقاء الخميسي

تستعد الفنانة لقاء الخميسي لطرح أغنية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة على طريقة السنجل.

وقال الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، لـ"الدستور" إنه يتعاون مع لقاء الخميسي في أغنيتها الجديد التي انتهت من تسجيلها قبل حلول شهر رمضان الماضي، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفة أن الأغنية تنتمي إلى نوعية الأغنيات المقسوم وتحتوي كلماتها على نوع من البهجة والسعادة التي تتماشي مع الأجواء الصيفية، مشيرا إلى أن الأغنية ألحان وتوزيع موسيقي سام إيميل.

وأحيت لقاء الخميسي أول حفل غنائي منفرد لها فبراير الماضي على خشبة مسرح قاعة النهر بساقية الصاوى وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

وقدمت لقاء خلال الحفل عددا من الأغنيات منها "آخر أيام الصيفية"، وبعدك على بالي ونحنا والقمر جيران لفيروز، ولو على قلبي لفضل شاكر، ومغرم لمروان خوري، كما أهدت زوجها الكابتن محمد عبد المنصف أغنية "أسمر يا أسمراني" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

لقاء الخميسي الفنانة لقاء الخميسي احمد حسن راؤول الشاعر أحمد حسن راؤول أغنية لقاء الخميسي الجديدة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي: طموح مصر غير محدود في التطور الصناعي والتقدم والتنمية

انخفاض الحرارة ثم ارتفاعها.. تفاصيل الطقس حتى منتصف الأسبوع

تطور جديد فى حالة دلال عبدالعزيز.. «الصحة» تعلن التفاصيل كاملة

رامي رضوان: دلال عبدالعزيز سلبى كورونا ولم نخبرها بوفاة سمير غانم

بـ«فيديوهات جنسية».. مؤامرة لابتزاز رجل أعمال بمساعدة طليقته في أكتوبر

مفاجأة.. دلال عبدالعزيز لا تعلم بخبر وفاة سمير غانم حتى الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

سمير غانم.. إذا أحب الله عبدًا

ماجد حبته

بصمة خضراء.. وأفعال سوداء!

الحسين عبدالرازق

بندّن فى مالطا!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

ترسيخ القيم الأخلاقية: مدخل لتحقيق المواطنة الصالحة والضبط الاجتماعى (2/2)

بسنت حسن

أنسنة القضية

عبد الرحيم طايع

حكمة العالم الغائبة بشأن فلسطين

ماجد حبته

ضرورة الدولة الفلسطينية

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «1-4»

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مجلس الأمن يؤيد وقف إطلاق النار في غزة ويقر بدور مصر في الاتفاق

سكان غزّة بعد وقف الحرب: السيسي أنقذنا من مصير مظلم

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 9 فلسطينيين من القدس