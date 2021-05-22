أحمد حسن راؤول يكشف تفاصيل أغنية لقاء الخميسي الجديدة وموعد طرحها

تستعد الفنانة لقاء الخميسي لطرح أغنية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة على طريقة السنجل.

وقال الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، لـ"الدستور" إنه يتعاون مع لقاء الخميسي في أغنيتها الجديد التي انتهت من تسجيلها قبل حلول شهر رمضان الماضي، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفة أن الأغنية تنتمي إلى نوعية الأغنيات المقسوم وتحتوي كلماتها على نوع من البهجة والسعادة التي تتماشي مع الأجواء الصيفية، مشيرا إلى أن الأغنية ألحان وتوزيع موسيقي سام إيميل.

وأحيت لقاء الخميسي أول حفل غنائي منفرد لها فبراير الماضي على خشبة مسرح قاعة النهر بساقية الصاوى وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

وقدمت لقاء خلال الحفل عددا من الأغنيات منها "آخر أيام الصيفية"، وبعدك على بالي ونحنا والقمر جيران لفيروز، ولو على قلبي لفضل شاكر، ومغرم لمروان خوري، كما أهدت زوجها الكابتن محمد عبد المنصف أغنية "أسمر يا أسمراني" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.