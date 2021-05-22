السبت 22 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«نقل البرلمان» تناقش موازنات القطاع للسنة المالية الجديدة الأسبوع المقبل

مجلس النواب
مجلس النواب

تواصل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عقد  اجتماعاتها على مدار الأسبوع الجارى، بدءًا من يوم غد الأحد حتى الخميس المقبل، بواقع اجتماعين فى اليوم، وتعقد اللجنة اجتماعين غدًا الأحد، الأول لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة (55-62) بميناء الٱسكندرية.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الثانى غدًا الأحد، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2021/2022، فيما يخص (الهيئة العامة لميناء الإسكندرية - الهيئة العامة لقناة السويس).

كما تعقد لجنة النقل اجتماعين يوم الإثنين، لدراسة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2021/2022، فيما يخص (الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر - الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية - ديوان عام النقل البحري).

وتعقد اللجنة اجتماعين يوم الثلاثاء لدراسة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2021/2022، فيما يخص (الهيئة العامة للنقل النهري - الهيئة العامة لميناء دمياط - الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة).

كما تعقد اللجنة اجتماعين يوم الأربعاء -   لدراسة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2021 /2022، فيما يخص (الهيئة القومية لسكك حديد مصر - الهيئة القومية للأنفاق - الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل - المعهد القومي للنقل).

وتختتم اللجنة عملها باجتماعين يوم الخميس لدراسة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2021 /2022، فيما يخص (الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري - جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي - ديوان عام وزارة النقل - مديريات الطرق بالمحافظات).

نقل البرلمان مجلس النواب موازنات السنة المالية الجديدة الموزانة العامة علاء عابد رئيس الوزراء الهيئات الاقتصادية الدكتور حنفي جبالي

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