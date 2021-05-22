السبت 22 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. محاكمة 3 متهمين في «أحداث الذكرى الثالثة للثورة»

محاكمة
محاكمة

تستكمل الدائرة 5 إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غدًا الأحد، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين فى قضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، على الحكم الصادر ضدهم غيابيًا بالسجن المشدد.

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ووفاة 6 آخرين.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين بتلك القضية عددًا من الاتهامات من بينها القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.

يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت في 26 فبراير من عام بالسجن سنة مع الشغل لـ15 متهمًا حضوريًا، والسجن 10 سنوات لـ212 متهمًا بقضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير"، والتى شهدت وقوع أحداث عنف نتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.

الدائرة 5 ارهاب إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير السجن المشدد

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي: طموح مصر غير محدود في التطور الصناعي والتقدم والتنمية

انخفاض الحرارة ثم ارتفاعها.. تفاصيل الطقس حتى منتصف الأسبوع

تطور جديد فى حالة دلال عبدالعزيز.. «الصحة» تعلن التفاصيل كاملة

رامي رضوان: دلال عبدالعزيز سلبى كورونا ولم نخبرها بوفاة سمير غانم

بـ«فيديوهات جنسية».. مؤامرة لابتزاز رجل أعمال بمساعدة طليقته في أكتوبر

مفاجأة.. دلال عبدالعزيز لا تعلم بخبر وفاة سمير غانم حتى الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

سمير غانم.. إذا أحب الله عبدًا

ماجد حبته

بصمة خضراء.. وأفعال سوداء!

الحسين عبدالرازق

بندّن فى مالطا!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

ترسيخ القيم الأخلاقية: مدخل لتحقيق المواطنة الصالحة والضبط الاجتماعى (2/2)

بسنت حسن

أنسنة القضية

عبد الرحيم طايع

حكمة العالم الغائبة بشأن فلسطين

ماجد حبته

ضرورة الدولة الفلسطينية

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «1-4»

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مجلس الأمن يؤيد وقف إطلاق النار في غزة ويقر بدور مصر في الاتفاق

سكان غزّة بعد وقف الحرب: السيسي أنقذنا من مصير مظلم

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 9 فلسطينيين من القدس