دار الشروق تصدر الطبعة 18 من رواية «الفيل الأزرق»

أعلنت دار الشروق صدور الطبعة الثامنة عشر من رواية "الفيل الأزرق" للكاتب أحمد مراد، وكانت طبعتها الأولى قد صدرت عام ٢٠١٢.

ومن أجواء الرواية نقرأ: بعد خمس سنوات من العُزلة الاختيارية يستأنف د. يحيى راشد عمله في مستشفى العباسية للصحّة النفسية، حيث يجد في انتظاره مفاجأة في "8 غرب"، القسم الذي يقرّر مَصير مُرتكبي الجرائم، يُقابل صديقا قديما يحمل إليه ماضيا جاهد طويلا لينساه، ويصبح مَصيره فجأة بين يدي يحيى.

تعصِف المفاجآت بيحيى وتنقلب حياته رأسًا على عقب، ليصبح ما بدأ كمحاولة لاكتشاف حقيقة صديقه، رحلة مثيرة لاكتشاف نفسه، أو ما تبقى منها.

يأخذنا أحمد مراد في روايته الثالثة إلى كواليس عالم غريب قضى عامين في دراسة تفاصيله، رحلة مثيرة نستكشف فيها أعمق وأغرب خبايا النفس البشرية.

فيلم الفيل الأزرق

تحولت الرواية إلى فيلم سينمائي عام 2014 من بطولة كريم عبد العزيز ونيللي كريم وخالد الصاوي وشيرين رضا وأخرجه مروان حامد.

يتحدث الفيلم عن رجل يدعى يحيى راشد يخرج من العزلة عن غير قصد بعد خمس سنوات، لاستئناف خدمته في مستشفى العباسية للأمراض النفسية، حيث يتولى تقييم الصحة العقلية للمجنون جنائياً.

وبحسب كاتب الرواية أحمد مراد، يحمل الكتاب والفيلم نهايتين مختلفتين، واقترح المخرج مروان حامد إجراء تغيير في المشهد الختامي للفيلم للسماح للفيلم بالتكيف وإرضاء جمهور كبير.



نبذة عن مؤلف رواية الفيل الأزرق

أحمد مراد، كاتب ومُصَوِر ومُصَمِم رسُوِميَات، من مواليد القاهرة عام 1978. تخرج من مدرسة "ليسيه الحرية" قبل أن يلتحق بالمعهد العالي للسينما قسم التصوير السينمائي، تخرج عام 2001 ونالت أفلام تخرجه "الهائمون - الثلاث ورقات - وفي اليَوم السابع" جوائز للأفلام القصيرة في مهرجانات بإنجلترا وفرنسا وأوكرانيا. صدرت له رواية "فيرتيجو" (2007)، وتُرجمت إلى الإنجليزية والفرنسية والإيطالية وتم تحويلها إلى مسلسل عام 2012. وصدر له رواية "تراب الماس" عن دار الشروق (2010) التي تُرجمت إلى الإيطالية، بالإضافة إلى رواية "الفيل الأزرق" (2012).