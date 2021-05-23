من الرقص إلى غلق التعليقات.. كيف تعاملت يسرا مع هجمات السوشيال بعد زفاف الجونة؟

تعرضت الفنانة الكبيرة يسرا لحملة شرسة على منصات ووسائط التواصل الاجتماعي بعد مشاركتها في إحدى حفلات الزفاف بالجونة، فيما اعتبره رواد هذه المواقع عدم احترام لحالة الحداد التي يعيشها الوسط الفني على رحيل الفنان الكوميدي سمير غانم والذي غيبه الموت مساء الخميس عن عمر ناهز 84 عامًا داخل أحد مستشفيات المهندسين.

وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو لمشاركة يسرا وصلة رقص وتتمايل مع المطرب عمرو دياب في حفل الزفاف، لتواجه سيلاً من لانتقادات لاذعة، خاصة أنه لم يمض على مشاركتها في مراسم تشييع جثمان سمير غانم غير سويعات، لتضطر معها إلى غلق تعليقات الجمهور الذي زحف عبر حساباتها بمنصات التواصل ليكيل لها الانتقادات واللوم، بل وصل الأمر إلى وصلة (شتائم وسباب) أغضب الفنانة الكبيرة وجعلها تسارع إلى إغلاق إبداء الرأي عبر حسابها على موقع تبادل الصور (إنستجرام) على منشور كانت قد نعت فيه الفنان الراحل، ما اعتبره رواد السوشيال ميديا (عدم تقدير موقف) من الفنانة تجاه زميل لها له باع طويل في إثراء الحياة الفنية داخل وخارج مصر.

وأثار ظهور يسرا في حفل زفاف أحد رجال الأعمال، حالة جدل واسعة على وسائط التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو ترقص فيه على أغنية للفنان عمرو دياب، عشية جنازة الفنان الراحل سمير غانم، ما دفعها إلى إغلاق التعليقات على صفحتها بعد موجة الانتقادات والهجوم اللاذع عليها.

كما تداول مستخدمو مواقع التواصل صورًا تظهر فيها الفنانات لبلبة، وإلهام شاهين وليلى علوى، اللاتي حرصن على التواجد في جنازة الفنان الراحل صباح الجمعة داخل حفل، وهو الأمر الذي نفته فيما بعد نفته إلهام شاهين، مؤكدة أن تم التقاط تلك الصور قبل وفاة الفنان سمير غانم، ليعلق السيناريست تامر حبيب على حالة الجدل المثارة قائلاً: «طيب، أنا فعلاً حزين وموجوع على وفاة الأستاذ سمير غانم، وللأسف ماقدرتش أروح الجنازة والدفنة لإني في الجونة وحصلت ظروف تمنعني أسافر الصبح وارجع بالليل علشان اروح الفرح، وللحق الفرح كان جميل وطاقته كانت حلوة، فرقصت وغنيت مع عمرو دياب واتصورت مع أصحابي، حد عايز حاجة ؟»