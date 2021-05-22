رامي رضوان: دلال عبدالعزيز سلبى كورونا ولم نخبرها بوفاة سمير غانم

كشف الإعلامي رامي رضوان سبب عدم رد أسرة النجم الراحل سمير غانم على الاتصالات لتقديم واجب العزاء، نظرًا لتواجدهم المستمر بجانب الفنانة دلال عبدالعزيز في المستشفى.

وشارك رامي، منشورًا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كشف خلاله آخر التطورات الصحية لحماته الفنانة دلال عبدالعزيز، مؤكدًا سلبية مسحة كورونا الأخيرة: "الأهل والأصدقاء، لكل مَن يحاول الاتصال بنا، نشكركم على تقديم العزاء والمواساة ونعتذر عن عدم قدرتنا على الرد، لأننا متواجدون طوال الوقت إلى جانب حبيبتنا الغالية أ.دلال عبد العزيز (سلبي كورونا منذ أيام) والتي فرضت علينا ظروفها الصحية الصعبة ألا نبلغها برحيل حبيبها ورفيق دربها وحبيبنا الغالي أ.سمير غانم”.

أضاف: "نعم لم تعلم ولا تصدقوا كل من ادعى غير ذلك.. لا أراكم الله مكروه في عزيز ولا ظروف صعبة كالتي نمر بها الحمد لله على كل شيء، نشكركم لتفهمكم والاكتفاء بالرسائل النصية، ونرجو من حضراتكم الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء لها بالشفاء العاجل يا رب".