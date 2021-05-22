«الصحة»: مصر ستنتج 40 مليون جرعة من «فاكسيرا» فى 6 أشهر

قال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزير الصحة لشئون الإعلام والتوعية، إنه بالأمس وصلت أول شحنة من المواد الخام للقاح فيروس كورونا، مؤكدا أن مصر هي الدولة الوحيدة في إفريقيا التي خطت هذه الخطوة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» مساء اليوم: بدأنا اليوم بالفعل خطوط إنتاج الشركة القابضة لـ«فاكسيرا»، حيث ترأست الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، اجتماع وفد من الصين لنقل خبراتهم في مجال الإنتاج والرقابة والجودة للقاحات كورونا.

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