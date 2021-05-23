وفاة طفلة 4 سنوات فى كفر الشيخ .. ووالدها يتهم والدتها بقتله

يُكثف رجال مباحث مركز سيدي سالم بكفر الشيخ، تحرياتهم لكشف ملابسات وفاة طفلة تدعي "ملك.ع.ص" 4 أعوام ، بعد إتهام والدها لوالدتها بقتلها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقي إخطارًا من العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز سيدي سالم، بتلقيه إشارة من مستشفى سيدي سالم المركزي، بوصول «ملك.ع.ص»، 4 سنوات، ومقيمة دائرة المركز، جثة هامدة، وادعاء والدها بوجود شبهة جنائية حول وفاتها.

وانتقل الرائد محمد عبدالعزيز، رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، ومعاونيه، إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، وبسؤال والدها المدعو «عبدالمجيد.ص.أ»، 30 عاما، فلاح، ويقيم بعزبة رزق جاويش، التابعة لمركز سيدي سالم، أتهم زوجته بأنها وراء وفاتها، من خلال قتلها.

وبتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الطفلة المتوفاة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود أي إصابات ظاهرية بجسد الطفلة، وحول رقبتها، ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

ووجه اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بمديرية أمن كفر الشيخ، بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد ياسر عبدالرحيم، رئيس مباحث المديرية، ضم الرائد محمد عبدالعزيز، رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، ومعاونيه لكشف حقيقة ملابسات الواقعة وأسباب حدوثها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وسماع أقوال الأب والأم وعرضهما رفقة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

يذكر أن مباحث مركز شرطة الرياض بكفر الشيخ، قد تمكنت الخميس الماض ، من كشف غموض العثور على جثة طفلة عقب اختفائها بـ11 يومًا، مقتولة وملقاة بإحدي الترع، حيث تبين أن سائق «توك توك»، وراء ارتكاب الجريمة بغرض سرقة قرطها الذهبي الذي كانت ترتديه، وقتلها خشية افتضاح أمره، وتم ضبطه، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.