بـ«فيديوهات جنسية».. مؤامرة لابتزاز رجل أعمال بمساعدة طليقته في أكتوبر

«هددوني بالقتل» .. هذا ما حدث مع موظفة في نادي شهير عندما استغلها عضو مجلس إدارة النادي وآخرين في تصوير زوجها رجل الأعمال أثناء ممارستهما العلاقة الزوجية لابتزازها بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي .

البداية

عندما خطط 5 متهمين لتصوير رجل أعمال في أوضاع مخلة مع زوجته وابتزازها عن طريق استغلال الزوجة في وضع «كاميرا» مخفاة في حقيبة داخل غرفة النوم بمدينة 6 أكتوبر.

ونجحوا في تهديدها بالقتل إذا لم تنفذ أوامرهم واقنعوها أن هذه الفيديوهات والصور الملتقطة لهم ستكون لإنهاء خلاف بينهم فقط وعقب فترة تم الطلاق بين الطرفين.

اكتشاف الواقعة

تلقى عقب ذلك رجل الأعمال – مدير مول تجاري تهديدات بالخطف وقتل أولاده، ثم نشر فيديوهات فاضحة له مع طليقته على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم بدأ يبحث حتى تبين أن طليقته كانت طرف في تصوير هذه الفيديوهات.

فأبلغ الأجهزة الأمنية التي تمكنت من القبض على أحد المتهمين واستمعت إلى أقوال الموظفة – طليقة المجني عليه- والتى أكدت أن هناك عصابة ترغب في ابتزاز زوجها السابق، وأن هذه الفيديوهات جرى تصويرها وقت أن كانت على ذمته وبررت أسباب تصوير تلك الفيديوهات بأنها تم تصويرها خلسة عن طريق كاميرا أرسلها 3 أشخاص كانوا على خصومة بزوجها السابق، وبعدها بدأوا في ابتزازه بمبالغ مالية كبيرة.

كاميرا في غرفة النوم

وأكدت أن المتهمين خدعوها وقت أن كانت متزوجة برجل الأعمال حيث اعطوها حقيبة ووضعتها في غرفة النوم، وبعد ذلك اكتشفت أن داخلها كاميرا استخدمها المتهمون في تصويرها وزوجها خلال العلاقة الحميمية، ثم استخدموا تلك الصور والفيديوهات في ابتزاز الضحية.

وقالت: «أنا مظلومة وانضحك عليا وهددوني بالقتل أنا وعائلتي لو مصورتش الفيديوهات والصور وقالولي أنها لمجرد إنهاء خلاف بينهم، لكن أول ما عرفت أنهم نشروها على التواصل الاجتماعي وابتزوا طليقي بها اعترفت بكل حاجة .. وهما كمان خلوني صورت فيديو على موبايلاتهم قلت فيه إني لو حصلي حاجة يبقي "ف. أ " "أ.م" ، عضو مجلس إدارة النادي، - اثنين من المتهمين - ، وأن الفيديو ده تأمين ليا».

وقررت النيابة العامة التحفظ على الفيديو بعد تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، لمواجهة المتهمين بما يحتويه من مشاهد خارجة عن الآداب وقيم المجتمع.

القبض على أحد المتهمين

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على أحد الأشخاص، لاتهامه بتهديد رجل أعمال بنشر صور خاصة تجمعه بمطلقته، بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، وضبط وإحضار 4 آخرين في الواقعة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور قسم أول الشيخ زايد بلاغًا من رجل أعمال "مدير بأحد المولات التجارية" يفيد بتلقيه مكالمات تليفونية بتهديده بالخطف والقتل له ولأولاده، والتشهير بسمعته من خلال نشر صور مخلة له وزوجته.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وجار تكثيف التحريات حول 4 متهمين آخرين من شركاء المتهم المضبوط، وأشارت التحريات الأولية إلى أن الخلافات والاتهامات متبادلة بين الطرفين منذ فترة طويلة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.