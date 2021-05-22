بروتوكول تعاون بين «المهندسين» ووزارة الاتصالات لتدريب خريجي الجامعات

أعلنت نقابة المهندسين، بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدء التسجيل بمنحة شباب مصر الرقمية" للبرنامج التدريبي Closed Circuit TV (CCTV).

وقالت النقابة إن البرنامج موجه لطلاب السنوات النهائية وخريجي الجامعات و المعاهد العليا بكل محافظات مصر دفعات من ٢٠١٢ حتي ٢٠٢٠، ويشمل العديد من المحاور التي تخص عمل واهتمامات الطلاب.

على جانب آخر، قال المهندس أحمد حشيش، أمين صندوق مساعد نقابة المهندسين، المتحدث الإعلامي للنقابة إن نقابة المهندسين تثمن وتؤيد مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم مصر ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في غزة نتيجة الأحداث الأخيرة والعدوان الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت نقابة المهندسين أنها دائما خلف القيادة السياسية في كافة قراراتها وتوجهاتها التي من شأنها الحفاظ علي الأمن القومي المصري والأمن العربي ومساندة الأشقاء العرب وخاصة الاشقاء الفلسطينيين في تجاوز هذه المحنة، وتلك الظروف العصيبة.

كما نوهت نقابة المهندسين بأن المبادرة المصرية مثال وطني وقومي يحتذي به وتناشد دول العالم اجمع بأن تحذو حذو مصر لدعم الشعب الفلسطيني، داعية مؤسسات المجتمع الدولي بالتعاون المادي والمعنوي لدعم الشعب الفلسطيني لإزالة آثار هذا العدوان الغاشم: “من منطلق الدور الوطني والعربي لنقابة المهندسين المصرية وانطلاقا من هذه المبادرة فإنه جار إعداد وفد من الخبراء المهندسين والمهندسين الاستشاريين لزيارة مواقع الإعمار (عند السماح بذلك) وتقديم كافة الخدمات الهندسية والاستشارات الفنية مساهمة من النقابة في عملية إعادة إعمار قطاع غزة".