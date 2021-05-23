«علشان يبيعوا البيت».. «فيومي» يغلق باب مسجد بالطوب

أغلق مواطن بناحية منطقة المهر بمركز سنورس في محافظة الفيوم، باب مسجد كائن أسفل منزله بالطوب.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيديو يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بغلق باب مسجد بالطوب، الأمر الذي فجر موجة غضب عارمة بين المواطنين وطالبوا وزارة الأوقاف بسرعة التدخل لمنع غلق هذا المسجد.

وقال أحد المواطنين من قاطني تلك المنطقة، إن هذا مصلى للرجال وتم بناؤه منذ عدة سنوات من قبل والد المتسببين في هذه الواقعة، ولكن بعد وفاته حاول الورثة بيع المنزل وغلق المسجد.

وأضاف أن من تقدموا لشراء المنزل حاولوا تخفيض سعره لوجود المسجد أسفله، إلا أن الورثة لم يوافقوا على هذا الأمر: «ناس كتير اتقدمت تشتري البيت بس الوراثة رفضوا، لأنهم شايفين إن السعر قليل، فعشان كدا قفلوا المسجد عشان يعرفوا يبيعوا البيت بسعر كويس».

وتابع، أن هذا المسجد الصغير، كان به العديد من المخالفات وقت الصلاة، كما أن العديد من المصلين لم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية من التباعد وارتداء الكمامات، وجلب المصلى الخاص بهم أثناء الصلاة.

وقامت وزارة الأوقاف بتحرير محضر بقسم شرطة سنورس، برقم 2001-215، ضد عزة عويس عبدالحليم صاحبة المنزل الذي يوجد به المصلى.