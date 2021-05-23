الأحد 23 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«علشان يبيعوا البيت».. «فيومي» يغلق باب مسجد بالطوب

مواطن بالفيوم يغلق
مواطن بالفيوم يغلق باب مسجد بالطوب كائن اسفل منزله

أغلق مواطن بناحية منطقة المهر بمركز سنورس في محافظة الفيوم، باب مسجد كائن أسفل منزله بالطوب.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيديو يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بغلق باب مسجد بالطوب، الأمر الذي فجر موجة غضب عارمة بين المواطنين وطالبوا وزارة الأوقاف بسرعة التدخل لمنع غلق هذا المسجد. 

وقال أحد المواطنين من قاطني تلك المنطقة، إن هذا مصلى للرجال وتم بناؤه منذ عدة سنوات من قبل والد المتسببين في هذه الواقعة، ولكن بعد وفاته حاول الورثة بيع المنزل وغلق المسجد.

وأضاف أن من تقدموا لشراء المنزل حاولوا تخفيض سعره لوجود المسجد أسفله، إلا أن الورثة لم يوافقوا على هذا الأمر: «ناس كتير اتقدمت تشتري البيت بس الوراثة رفضوا، لأنهم شايفين إن السعر قليل، فعشان كدا قفلوا المسجد عشان يعرفوا يبيعوا البيت بسعر كويس».

وتابع، أن هذا المسجد الصغير، كان به العديد من المخالفات وقت الصلاة، كما أن العديد من المصلين لم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية من التباعد وارتداء الكمامات، وجلب المصلى الخاص بهم أثناء الصلاة.

وقامت وزارة الأوقاف بتحرير محضر بقسم شرطة سنورس، برقم 2001-215، ضد عزة عويس عبدالحليم صاحبة المنزل الذي يوجد به المصلى.

مواطن بالفيوم يغلق باب مسجد بالطوب

الأكثر قراءة

رئيس لجنة كورونا يكشف تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

محمد الباز: إثيوبيا تمارس بلطجة دولية.. وموقف مصر ثابت

إصابة الفنان خالد أنور بفيروس كورونا

«علشان يبيعوا البيت».. «فيومي» يغلق باب مسجد بالطوب

تامر حبيب بعد غيابه عن جنازة سمير غانم: «غنيت ورقصت.. حد عايز حاجة؟»

الرئيس السيسي: طموح مصر غير محدود في التطور الصناعي والتقدم والتنمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

سمير غانم.. إذا أحب الله عبدًا

ماجد حبته

بصمة خضراء.. وأفعال سوداء!

الحسين عبدالرازق

بندّن فى مالطا!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

ترسيخ القيم الأخلاقية: مدخل لتحقيق المواطنة الصالحة والضبط الاجتماعى (2/2)

بسنت حسن

أنسنة القضية

عبد الرحيم طايع

حكمة العالم الغائبة بشأن فلسطين

ماجد حبته

ضرورة الدولة الفلسطينية

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «1-4»

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هدف ثمين.. لماذا استمرت إسرائيل في التصعيد العسكري ضد غزة؟

مجلس الأمن يؤيد وقف إطلاق النار في غزة ويقر بدور مصر في الاتفاق

سكان غزّة بعد وقف الحرب: السيسي أنقذنا من مصير مظلم