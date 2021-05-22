مجلس الأمن يؤيد وقف إطلاق النار في غزة ويقر بدور مصر في الاتفاق

دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، إلى احترام "تام" لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، مقرًا بالدور المهم الذي أدته مصر ودول أخرى في المنطقة للتوصل إليه.

ووافق مجلس الأمن الدولي، اليوم، على أول بيان يحظى بموافقة جميع أعضائه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في العاشر من الشهر الجاري، حسب مصادر دبلوماسية وفق قناة "يورو نيوز".

ووافق مجلس الأمن على النص الذي وافقت عليه الولايات المتحدة أيضًا بعد شطب فقرة كانت تندد بأعمال العنف، مؤكدًا ترحيب أعضائه بإعلان وقف إطلاق النار اعتبارًا من أمس الجمعة.

مصر تؤكد استمرار دعم غزة

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، اليوم السبت، إن مصر لعبت دورًا ناجحًا في التوصل إلى تهدئة في غزة.

وأكد حافظ على سعي مصر للاتفاق على خطوات تثبيت وقف إطلاق النار بغزة، قائلًا: نعمل على المسار السياسي بين إسرائيل والفلسطينيين، وفقًا لتصريحات بقناة سكاي نيوز عربية.

وشدد المتحدث باسم الخارجية المصرية على أن مصر ستواصل دعم قطاع غزة على الصعيد الإنساني، مضيفًا: "سنعمل على دعم إعمار غزة وتلبية الاحتياجات الإنسانية".

فيما اعتبر أن ما جرى في قطاع غزة سببه غياب الأفق السياسي، منوهًا إلى ضرورة تحقيق التسوية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين.

وتابع: "مستعدون للعمل مع جميع الأطراف لإطلاق عملية السلام".

فيما أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، السبت، عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، لما تبذله مصر من جهود لتهدئة الأوضاع وإعمار قطاع غزة، والعودة للمسار السياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرض دولة فلسطين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس عباس اليوم السبت بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدًا أمنيًا مصريًا، حيث أطلعه على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وجرى خلال اللقاء، بحث المستجدات المتعلقة بالتهدئة في قطاع غزة والقدس والضفة، وكذلك تنسيق الجهود الساعية لإعادة الإعمار في قطاع غزة، والموضوعات المتعلقة بترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.