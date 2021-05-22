محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنهاء مشروع صرف صحى ديروط تمهيدًا لتشغيله

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال نهو الملاحظات بمشروع الصرف الصحي المتكامل بمركز ديروط والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 630 مليون جنيه بطاقة استيعابية 52 ألف متر3/يوم ويخدم مدينة ديروط وقريتي بانوب ظهر الجمل والمحمودية تمهيدا للتشغيل التجريبى خلال الأسابيع القادمة بعد تلافى الملاحظات.

رافقه خلال الجولة المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندسة فاء أحمد سيد رئيس قطاع تنفيذ الأعمال المدنية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وعيون ابراهيم نائب رئيس مركز ومدينة ديروط ومحمد عيد عبد الجواد وحمادة زهير أعضاء مجلس النواب ومصطفى الكحيلى عضو مجلس الشيوخ والمهندس محمود كامل رئيس قطاع أسيوط بشركة النصر العامة للمقاولات حسن علام المنفذة للمشروع.

حيث بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد محطة رفع صرف صحى المساعدة بقرية دشلوط بديروط ضمن المشروع المتكامل واستمع الى شرح لمكونات المشروع والموقف التنفيذى الحالى له وتابع أعمال تجارب التشغيل وتابع التشغيل التجريبى للطلمبات ، كما استمع الى شرح من المهندس محمد صلاح لمكونات المشروع والذي تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ويضم المشروع 4 محطات رفع ـ وشبكات انحدار ـ وخطوط طرد ـ خط سيب نهائي على مصرف أبوجبل ومحطة معالجة الصرف الصحي بالظهير الصحراوي بمدينة دشلوط.

وشدد المحافظ على شرعة نهو الاعمال والملاحظات التي تم رصدها وجاري تلافيها بمعرفة الشركة المنفذة تمهيدا لتشغيل المشروع التجريبى خلال الاسابيع القادمة مشيرا الى عقد اجتماع عاجل بديوان عام المحافظة بحضور مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والهيئة القومية والشركات المنفذة وأعضاء مجلس النواب لوضع خطة زمنية للتشغيل التجريبى للمشروع وتسليمه لشركة المياه والصرف الصحى بأسيوط ، مشيرا الى ان مشروع الصرف الصحي المتكامل لديروط متعطل منذ ما يقرب من 23 عاماً بسبب بعض الملاحظات ،مطالبًا الشركة المنفذة بسرعة تلافي الملاحظات لتسليم المشروع وتشغيله تجريبياً ، موجهًا بأهمية التنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة لسرعة نهو الأعمال وتذليل كافة العقبات وفقاً للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكدًا على ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية بكافة مواقع العمل حفاظاً على صحة العاملين بالمشروع والمترددين عليه منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار المهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ، انه تم تنفيذ مشروع صرف صحي مدينة ديروط عن طريق شركة النصر العامة للمقاولات (شركة حسن محمد علام) تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وجارى الاستلام الابتدائى لجزء من مشروع صرف صحي مدينة ديروط (محطة رفع رئيسية (1) + محطة رفع مساعدة + 17 كم من إجمالي 35 كم شبكات إنحدار غرب مدينة ديروط ) حيث انه تم انشاء مطابق بدل للمطابق مرتفعة المنسوب والمياه متوقفة بها عدد(2) مطبق وتم تركيب مواسير فرعات بدل للمواسير التي بها كسر باطوال (30.5م قطر 8") و 21.80م قطر 12") وتم انشاء غرف تفتيش منزليه مقاس 60*60 عدد (12 غرفه) و تم تشطيب غرف منزليه واعاده تاهيلها (عدد 200 غرفه) وتم تطهير وتشطيب مطابق من الداخل (عدد 30 مطبق) وجاري تغيير الأغطية لعدد ( 16 ) مطبق وتم تركيب درج سلالم لعدد ( 35 ) مطبق و تم تم رفع منسوب رقبه المطبق ( لعدد 15 مطبق) وتم رفع منسوب رقبه المطبق مع تكسير الجزء المائل ( لعدد 10 مطابق) ، لافتا الى انه بالنسبة لمحطتي رفع الصرف الصحي الرئيسية والمساعدة بديروط فانه تم عمل رسومات وتصميمات لسلالم المحطات وتوريد مهمات التركيب وجاري البدء فى اعمال التكسير حول وصلات الحائط تمهيدا لتنفيذ أعمال العزل ومنع التسريب تم الاتفاق على توريد الطلمبات الغاطسة والمحابس والطلمبات الطاردة المركزية وجارى عمل رسومات المشايات ورسومات لقواعد المواتير والاتفاق على التوريدات الكهربية.



يذكر أن محافظ أسيوط قد عقد عدة اجتماعات مع المهندس محمد صلاح الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ومسئولي الشركات المنفذة لمشروعي صرف صحي منفلوط وديروط وتم الاتفاق على وضع خطة عاجلة وبحث الإجراءات التي تم اتخاذها لتذليل العقبات ونهو الملاحظات لتشغيل مشروعي صرف صحي منفلوط وديروط بعد تلافي جميع الملاحظات تجريبياً خلال الاسابيع القادمة والتشغيل النهائى بعد الانتهاء من مراحل التجريب.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة