7 أسباب تزيد من فرص الإصابة بسرطان المرارة

يعتبر سرطان المرارة من الأمراض التى تؤثر على الكثيرين، حيث يمكن لأي شخص يعاني من المرارة أن يصاب بهذا النوع من السرطانات الشهيرة.

وأكد الأطباء بموقع " healthybuilderz" الطبى أن هناك أشخاصًا لديهم الكثير من عوامل الخطر للإصابة بسرطان المرارة نرصدها فى السطور التالية:

"السن"

على الرغم من صحة أن معظم الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان المرارة يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر، فإن الحقيقة هي أن المرض يمكن أن يؤثر أيضًا على الشباب.

"حصى المرارة"

من بين جميع عوامل خطر الإصابة بسرطان المرارة، هى كثرة الإصابة بحصوات المرارة، حيث يعاني 4 من كل 5 أشخاص من حصوات المرارة لحظة تشخيص إصابتهم بسرطان المرارة.

"الإلتهابات"

يقول الخبراء أن الأمراض الالتهابية في المرارة تعتبر عوامل خطر للإصابة بسرطان المرارة، والذى يعتبر أبرزها ما يُعرف باسم التهاب "الأقنية الصفراوية"، أكثر الإلتهابات شيوعًا فى العالم.

"المرارة الخزفية"

يأشار الأطباء إلى وجود عامل خطر آخر لسرطان المرارة له علاقة بالالتهاب باسم المرارة الخزفية، وهذه حالة تصبح فيها المرارة بأكملها مغطاة برواسب الكالسيوم، وعادة ما تحدث بعد التهاب مزمن في المرارة.

"السمنة"

في أغلب الأحيان ، يعاني الأشخاص المصابون بسرطان المرارة من السمنة أو زيادة الوزن، حيث أكد الخبراء أن الأشخاص الذين لديهم الكثير من الوزن معرضون لخطر الإصابة بحصوات المرارة ، الأمر الذى يساهم بشكل كبير فى زيادة الإصابة بسرطان المرارة.

"نوع الجنس"

يمكن أن يصاب الرجال والنساء على حد سواء بسرطان المرارة، ومع ذلك ، أكدت الكثير من الدراسات إن احتمالية إصابة النساء بالمرض تزيد من 3 إلى 4 مرات عن إصابة الرجال.

ويعتقد الخبراء أن السبب هو حقيقة أن النساء أكثر عرضة للإصابة بحصى المرارة والتهاب المرارة، الأمر الذى يساهم بشكل كبير فى زيادة نسبة الإصابة بسرطان المرارة.

"تاريخ العائلة"

يميل سرطان المرارة إلى الانتشار في العائلات التى لديها تاريخ مع سرطان المرارة، كما تشير الدراسات إلى أن بعض عوامل الخطر المحتملة الأخرى لسرطان المرارة تشمل تدخين السجائر والتعرض للمواد الكيميائية المستخدمة في صناعات النسيج والمطاط.