السبت 22 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

موعدنا صيف 2021.. محمد حماقي يواصل تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد

محمد حماقي
محمد حماقي

يواصل المطرب محمد حماقي تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد بعد تأجيل طرحه للجمهور، حيث انتهى الفترة الماضية من تسجيل عدد كبير من أغنيات الألبوم الذي يظهر فيه بشكل جديد ومختلف عن الألبومات التي قدمها خلال السنوات الأخيرة.

وكشفت مصادر لـ"الدستور"، أن حماقي أوشك على الانتهاء بشكل كامل من تسجيل أغنيات الألبوم المقرر طرحه خلال صيف 2021، حيث ينوي طرح أغنية سنجل من الألبوم خلال الفترة القليلة المقبلة.

وانتهى محمد حماقي العام الماضي من الألبوم، لكن قام بتأجيل طرحه بسبب تداعيات فيروس كورونا، فيما قام بعد التأجيل بفتح الألبوم مرة أخرى لإجراء بعض التعديلات عليه وضم أغنيات جديدة، ويتعاون حماقي فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين فمن الشعراء يتعاون مع أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفي، وتامر علي، ومحمد النادي، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم و توما.

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