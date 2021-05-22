سكان غزّة بعد وقف الحرب: السيسي أنقذنا من مصير مظلم

أعرب الفلسطينيون داخل قطاع غزة المحاصر عن فرحتهم العارمة بنجاح الجهود المصرية لوقف التصعيد الإسرائيلى على حدود القطاع وإتمام وقف إطلاق النار.

وقال على مصطفى، ٢٥ سنة، يعيش فى مدينة غزة، إنه شعر بفرحة كبيرة عندما سمع البيان الرسمى لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على حدود القطاع المحاصر.

وأضاف «على»، لـ«الدستور»: «تخلصنا من الموت المحقق والدمار، ونحن بالطبع كنا ندعو لوقف إطلاق النار لكى يعيش الناس بأمان، وعندما سمعت الخبر صليت ركعتين لله لأننى خرجت سالمًا من هذه الحرب دون أذى لى أو لعائلتى».

وأشار إلى أنه خلال التصعيد الإسرائيلى على غزة اضطر إلى الخروج من منزله هو وأسرته المكونة من والدته وزوجته وابنته، بعدما تضرر منزلهم من القصف، وانتقلوا إلى مكان آخر، ليتضرر هو أيضًا جراء القصف الإسرائيلى العنيف، وينتهى بهم الأمر أن تظل زوجته وابنتاه ووالدته فى مكان أكثر أمنًا، بينما هو ظل فى مكان آخر بعيدًا عنهم.

وقال: «نوجه رسالة شكر وامتنان لجمهورية مصر العربية والرئيس عبدالفتاح السيسى، ووزير الخارجية المصرى سامح شكرى، على الجهود التى بذلت من أجل وقف إطلاق النار والوقوف بجانب غزة».

وشدد على أن التدخل المصرى لوقف التصعيد اتسم بالجدية والقوة، والسعى الفعلى لحقن الدماء، متابعًا: «عندما سمعت أن هناك وفدًا مصريًا توجه إلى تل أبيب، وأن مصر تقود تلك الجهود، دخلت الطمأنينة لقلبى».

وأشار إلى أن زوجته ووالدته هاتفتاه بعد أنباء اتفاق وقف إطلاق النار، وعبرتا عن فرحتهما الشديدة بتلك الأنباء، مضيفًا: «قالتا لى فى الهاتف (الحمد لله صارت هدنة عشان نتجمع مرة أخرى فى منزل واحد)».

من جهته، قال معاذ المصرى، ٣٠ عامًا، من بلدية جباليا داخل القطاع، إن إعلان اتفاق وقف إطلاق النار على حدود غزة بوساطة مصرية يعتبر عيدًا جديدًا بالنسبة للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن إسرائيل شنت قصفًا عنيفًا ضد القطاع أسفر عن حدوث دمار كبير، وكان ينذر بسقوط مزيد من الشهداء، لكن جهود القاهرة منعت ذلك. وأضاف أن أهالى غزة يثقون دائمًا فى أن مصر لا تنتظر أن يُطلب منها التدخل من أجل وقف أى عنف أو تصعيد يتم ضد غزة، وأنها تعمل على ذلك بشكل تلقائى نظرًا للأخوة التى تربط الشعبين، مشيدًا بما تبذله القيادات المصرية من أجل مصلحة فلسطين.

وقال: «نحن فى غزة نعتبر مصر هى بلدنا الآخر، وعندما تعلن عن بذلها جهودًا فيما يخص إطلاق النار أو منع التصعيد وغيرهما، نطمئن أنها تقوينا وأنها سند لنا»، موجهًا الشكر لمصر «أم الدنيا وأرض النيل».

وقال ياسر المشير، شاب فلسطينى من مدينة رفح داخل غزة: «نحن نثق فى أن مصر تتدخل لمنع أى تصعيد ضد غزة ومنع إطلاق النار حتى قبل الإعلان عن ذلك، وبمجرد الإعلان عنه تزداد ثقتنا فى الخلاص من رائحة الموت التى تحاصرنا بشكل أكبر». وأكد «المشير» أن التصعيد الذى استمر ١١ يومًا كان قاسيًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، موضحًا: «كنا نشعر يوميًا بأننا سنموت.. كان الدمار يزداد من حولنا بوتيرة سريعة، وكان يمكن أن يطالنا فى أى لحظة لكن الجهود المصرية أنقذتنا من ذلك المصير». ووجه الشكر إلى مصر وقيادتها وشعبها، قائلًا: «الشعب المصرى يتابع الأحداث كأنه داخل غزة، وشعرنا بفرحتهم لنجاح جهود بلدهم فى وقف التصعيد الإسرائيلى».

ونوه بأن دور مصر فى وقف العدوان على غزة هو ما عجل بوقف إطلاق النار، ما أثبت أن غزة لا تقف وحيدة، بل لديها صمام أمان هو المحروسة، مؤكدًا: «نثق دائمًا فى مصر، وحرصها على سلامة الشعب الفلسطينى».

وقال أشرف أبوخصيوان، من أهالى غزة، كاتب ومحلل سياسى: «فرحتنا بانتهاء العدوان كبيرة رغم الحزن على الشهداء والجرحى».

وأشار إلى أن الفلسطينى بشكل عام يحب الحياة ويكره الموت، لكن عندما يتعلق الأمر بالقدس والوطن فإنه يحب الموت فى سبيل قضيته.