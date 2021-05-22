صاحب كتاب «الإخوان فى أوروبا» لـ«الدستور»: يجب حظر الجماعة فورًا

قال سمير أمغار، الباحث المتخصص فى شئون الحركات الإسلامية أستاذ علوم الاجتماع فى معهد الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية فى باريس صاحب دراسة «الإخوان المسلمون فى أوروبا: دراسة تحليلية لتنظيم إسلامى»، إن جماعة الإخوان الإرهابية تمثل خطرًا على المجتمع الأوروبى، موضحًا أن مخاطر جماعات الإسلام السياسى، وفى مقدمتها جماعة الإخوان، كبيرة، لأنها تتحدث عن الإسلام من وجهة نظر متطرفة لا تتماشى مع القيم الأوروبية.

وأضاف «أمغار»، لـ«الدستور»، أن «الإخوان» أصل الجماعات المتطرفة على مستوى العالم، ويتغذى إرهابها على كتابات رجلها البارز سيد قطب، مشيرًا إلى أن هناك ٣ أنواع من التمويل للإخوان فى أوروبا، الأول يأتى من الخارج، أى من دول داعمة للجماعة، والثانى تبرعات أعضاء المنظمة، حيث يجب عليهم دفع ما بين ٢.٥٪ و٥٪ من راتبهم الشهرى، أما التمويل الثالث فمن تبرعات المصلين الذين يذهبون للمساجد ويشاركون فى الأحداث التى تنظمها الجماعة.

وذكر «أمغار» أنه لم يتم تصنيف الجماعة حتى الآن على قائمة الجماعات الإرهابية فى أوروبا، لأن عناصرها فى سعيهم لاختراق أوروبا يحافظون على تطبيق القوانين الأوروبية، كما أنهم يظهرون بمظهر المدافع الأول عن الإسلام والزعم بأنهم يمثلون الإسلام المثالى فى أوروبا.

وقال: «فى فرنسا، كانت هناك محاولة لحظر الإخوان، وهناك العديد من المنظمات مثل الجماعات المناهضة للإسلاموفوبيا فى فرنسا تم حظرها بالفعل مؤخرًا، بسبب خطابها الانفصالى والاستبدادى»، معتبرًا أن فرنسا ارتكبت العديد من الأخطاء فى سبيل مكافحة الإرهاب وتنظيم الإخوان، وعليها أن تسترشد بالتجربة المصرية فى مكافحة الإرهاب وتحديدًا جماعة الإخوان.

وأشار إلى أن مصر لديها خبرة طويلة فى مكافحة الإرهاب، لاسيما أن البلاد تعرضت لعنف الجماعات الإرهابية منذ السبعينيات، حيث اغتيل الرئيس محمد أنور السادات ١٩٨١ على يد أحد أعضاء هذه الجماعات، ومنذ ذلك الحين، أعدت مصر الاستراتيجيات للقضاء على الإرهاب، حيث يتم حشد القوات العسكرية والأمنية فى البلاد لمراقبة الجماعة والسيطرة عليها فى إطار الحرب ضد الجماعات العنيفة.

وحول نشاط الجماعة فى أوروبا، قال «أمغار» إن هناك ما يزيد على ٥٠٠ مؤسسة أو منظمة تابعة للتنظيم الدولى للإخوان فى أوروبا، وأغلبها جمعيات إنسانية أو خيرية، ولكن هناك شكوكًا قوية حول حقيقة أن هذه المنظمات تمول الإرهاب، حيث يتستر التنظيم وراء العمل الخيرى، مشددًا على أن الجماعة تستخدم العنف لكنها تستخدمه بحذر لتحقيق مطالبها، فالعنف من وجهة نظر الجماعة الطريقة الأكثر فاعلية والأسرع للحصول على النتائج السياسية المرجوة وتنفيذ مخططاتها.

وأكد «أمغار» أن كلًا من فرنسا وألمانيا باتتا من معاقل جماعة الإخوان فى أوروبا، لاسيما أن بهما عددًا كبيرًا من المسلمين، حيث يوجد ٦ ملايين مسلم فى فرنسا و٥ ملايين فى ألمانيا، وقال: «استقبلت هاتان الدولتان العديد من المسلمين المنتمين لجماعة الإخوان الذين نجحوا بالفعل فى تنظيم فروع جديدة للجماعة فى الغرب».

وكشف كتاب «الإخوان المسلمون فى أوروبا: دراسة تحليلية لتنظيم إسلامى» عن أن المنتسبين للجماعة الإرهابية ينقسمون إلى ٣ أقسام، كلها تخدم الفكر الإخوانى، وأولها الإخوان المستقلون، الذين لا ينتمون إلى الجماعة وتنظيمها الدولى، بل يتحركون كفاعلين مستقلين من أجل خدمة أهدافها، ويأتى على رأس هؤلاء الإخوانى طارق رمضان، الداعية السويسرى الشهير، وحفيد مؤسس الجماعة حسن البنا، وابن سعيد رمضان، أحد مؤسسى التنظيم الدولى.

أما القسم الثانى، فيضم الإخوان المعارضين، وهم مجموعة من الشخصيات والمنظمات التى قررت الخروج على الاتجاه السائد فى التنظيم الدولى، مع معارضة طريقة توزيع المهام والسلطات داخله، وهؤلاء يخدمون أفكار الجماعة وفقًا لرؤيتهم الخاصة دون ارتباط مباشر بالعمل التنظيمى.

فيما يضم القسم الثالث من الإخوان العاملين فى أوروبا جميع الأعضاء داخل التنظيم الدولى والمرتبطين بالجماعة الأم فى مصر، وإن كانوا يحظون بدرجة من الاستقلالية فى تطبيق فكرهم، مع الالتزام بالخطط والمبادئ العامة للجماعة.

وأضاف الكتاب أن «اتحاد المنظمات الإسلامية فى أوروبا»، ومقره بروكسل، يعد الممثل الرئيسى للتنظيم الإخوانى فى القارة الأوروبية، ويشرف على نحو ٥٠٠ مؤسسة فى ٢٨ بلدًا أوروبيًا، ويديره الإخوانى السويدى شكيب بن مخلوف.

وأشار إلى أن المنظمات الإخوانية فى أوروبا تنقسم إلى نوعين، فهناك المنظمات الدعوية والتربوية المباشرة، وهناك كيانات أخرى أكثر تخصصًا تُكمل عمل الدعوة الإخوانية، ومنها جمعيات الشباب والطلاب و«المنتدى الأوروبى للنساء المسلمات» و«جمعية الإغاثة الإسلامية» و«لجنة إغاثة ودعم فلسطين»، و«جمعية ابن سينا الطبية»، وغيرها.

ولفت الكتاب إلى أن أعضاء الجماعة الإرهابية من مصر والمغرب تحديدًا يتقاسمون النفوذ على هذه الجمعيات وغيرها من الكيانات التى تجتذب البورجوازيات المتعلمة والمهاجرة، وتتقاسم مع نظيراتها المفهوم المتشدد والمسيس للإسلام، كما تجتذب هذه الجمعيات أبناء المهاجرين إلى أوروبا الذين يجدون فيها تعبيرًا جديدًا عن علاقاتهم بالدين، وأسلوبًا جديدًا فى الاعتقاد والتعبير عن الانتماء إلى الإسلام.

ونوه الكتاب بأن أوروبا كانت نقطة لنشاط الجماعة، التى أعلنت أولًا عن أنها تستهدف الإصلاح السياسى داخل بلادها الأم، كما وجهت الانتقادات للإمبريالية والسياسات الغربية، واستهدفت إعادة أسلمة التواجد الإسلامى فيها.

ولفت إلى أن التوجهات المسيسة للإسلام لم تلقَ مع ذلك أى ترحيب داخل الجاليات الإسلامية فى أوروبا، ما خلق نزاعًا بين القيادات التقليدية والتيار الراغب فى توجيه النشاط نحو الواقع الأوروبى، بدلًا من السعى وراء السلطة فى البلدان الأصلية.

وذكر الكتاب أن توجيه النشاط إلى الواقع الأوروبى هو الذى انتصر فى تسعينيات القرن الماضى بقرار الجماعة الأم أن يتخصص كل فرع بالعمل داخل البلد الذى يوجد فيه، ما جعل نشاط المنظمات الإخوانية فى أوروبا يتجه لتمثيل حقوق مسلمى أوروبا، الذين قرروا التخلى عن فكرة العودة إلى بلدانهم والدفاع عنها.

وأضاف: «ركز هذا الإسلام النضالى، المنبثق عن الإسلام السياسى، على العملين الاجتماعى والسياسى فى البلدان المضيفة كسبيل لتمثيل المسلمين والدفاع عن حقوقهم، وهو الاتجاه الذى لاقى ترحيبًا بين المسلمين من الجيل المولود فى أوروبا». كما كشف الكتاب عن الهزائم المتكررة التى يتعرض لها التنظيم الإخوانى فى أوروبا، مشيرًا إلى أن الجماعة تعرضت لأزمة فكرية مع تآكل «اليوتوبيا الإسلامية» التى تقدم إجابات كبرى ونهائية حول جميع القضايا، ويعبَر عنها فى البلدان الإسلامية بشعار «الإسلام هو الحل»، خاصة بعدما أثبتت التطورات عجز الحل الدينى عن التعامل مع كثير من القضايا. وتابع: «مع تأزم الأوضاع فى البلدان الأصلية، أصبحت المنظمات الإسلامية فى أوروبا فى حالة نضوب أيديولوجى وفكرى، إذ لم تحدث أى تجديدات فكرية منذ عقدين من الزمان، وفقد الإخوان زخم الأيديولوجيا وتفككت أيديولوجيتهم لدى احتكاكهم وتعمقهم فى الواقع الأوروبى، وترتب على ذلك انخراطهم فى ألاعيب السياسة وأحابيلها، ما أدى إلى فقدانهم المصداقية لدى الشباب الأوروبى، ولا أَدل على ذلك من موقف اتحاد المنظمات الإسلامية فى فرنسا المتخاذل من اضطرابات الضواحى الفرنسية عام ٢٠٠٥».