السبت 22 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية المغربية تدعو لإجراء تحقيق شفاف لكشف ملابسات قضية إبراهيم غالي

قضية إبراهيم غالي
قضية إبراهيم غالي

دعا المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السفير فؤاد يزوغ، اليوم السبت، إلى إجراء تحقيق شفاف لتسليط الضوء على ملابسات قضية إبراهيم غالي، زعيم ميليشيات البوليساريو الانفصالية.


وقال يزوغ - في تصريحات نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء: "يتعين إجراء تحقيق شفاف لتسليط الضوء على ملابسات هذه القضية، مشيرا إلى أن هذا التحقيق "قد يكشف عن العديد من المفاجآت، لا سيما تواطؤ وتدخل أربعة جنرالات من بلد مغاربي".


وأضاف المسؤل المغربي أن "هذه المعلومة قد تفاجئكم، بل وقد تكون صادمة للرأي العام الإسباني، لكن لا تتفاجؤوا، فكما تعلمون، تعد الأجهزة المغربية من بين الأكثر كفاءة"، مبرزا أنه سيتم الكشف عن المزيد من المعطيات في الوقت المناسب.


ولفت إلى أنه عندما كشف المغرب - منذ 19 أبريل - عن وجود إبراهيم غالي في إسبانيا، شكّك الكثيرون، بما في ذلك وسائل الإعلام والسلطات، في صحة هذه المعلومة، قبل أن يتم تأكيدها بعد 24 ساعة من ذلك.


من جهة أخرى، قال "يزوغ" :أنه - إلى جانب الضرر الذي لحق الشراكة المغربية-الإسبانية - تُظهر قضية غالي أن إسبانيا اختارت من جهة بين مواطنيها ضحايا جرائم بشعة، ومن جهة أخرى، بين مجرم مسؤول عن مقتل العشرات من الإسبان، وكذا عن جرائم اغتصاب وتعذيب وحالات اختفاء.


وأضاف "يتعين على إسبانيا - بداية - أن توضح لرأيها العام، قبل أن توضح للمغرب، الظروف والملابسات والتواطؤات التي أفضت إلى دخول هذا الشخص إلى التراب الإسباني، بشكل احتيالي، وبوثائق مزورة وهوية منتحلة.


وشدد على أنه "من حق الإسبان معرفة ذلك، خاصة وأن السلطات والطبقة السياسية بإسبانيا تدرك أنه متابع من قبل مواطنين إسبان لدى محاكم إسبانية ومن أجل جرائم ارتكب عدد منها في إسبانيا".

البوليساريو الانفصالية اسبانيا

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي: طموح مصر غير محدود في التطور الصناعي والتقدم والتنمية

انخفاض الحرارة ثم ارتفاعها.. تفاصيل الطقس حتى منتصف الأسبوع

يومان على الرحيل: هل علمت دلال عبدالعزيز بنبأ وفاة سمير غانم؟

«أبومازن» يشكر الرئيس السيسى على جهود تهدئة الأوضاع وإعمار غزة

وفاة ضابط شرطة أثناء تأدية عمله في الأزبكية

لم تعلم بوفاة سمير غانم: كورونا والفشل الرئوي يداهمان الفنانة دلال عبد العزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

سمير غانم.. إذا أحب الله عبدًا

ماجد حبته

بصمة خضراء.. وأفعال سوداء!

الحسين عبدالرازق

بندّن فى مالطا!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

ترسيخ القيم الأخلاقية: مدخل لتحقيق المواطنة الصالحة والضبط الاجتماعى (2/2)

بسنت حسن

أنسنة القضية

عبد الرحيم طايع

حكمة العالم الغائبة بشأن فلسطين

ماجد حبته

ضرورة الدولة الفلسطينية

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «1-4»

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 9 فلسطينيين من القدس

الوفد المصرى يلتقى الرئيس الفلسطينى برام الله

«الاتصالات الفلسطينية»: العدوان الإسرائيلي دمر شبكة الاتصالات والإنترنت