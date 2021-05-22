محمد الباز يكتب: عصر الشفافية المطلقة.. لا توجد فى مصر غرف مغلقة

لا تحتاج مصر أكثر من مواطن مخلص، ومراقب منصف، وناقد أمين.

المواطن المخلص يعرف أن أى جهد يبذله يصب فى النهاية فى مصلحة بلده، الذى هو بالنسبة له مقره الآمن ومستقره الأبدى الذى لن يجد بديلًا له فى أى مكان فى العالم.

والمراقب المُنصف ليس مطلوبًا منه إلا رصد ما يحدث على الأرض، والتعامل معه كما هو، لا نريد منه تهوينًا مما يراه، ولا تهويلًا له.

والناقد الأمين، الذى لا بد من وجوده ليستقيم الحال، ليس مطلوبًا منه إلا أن يكون أمينًا ليس معنا فقط، ولكن مع نفسه أيضًا.

فمن حقك أن تكون لديك وجهة نظر.

ومن حقك أن تختلف مع ما تسمعه.

ومن حقك أن ترفض ما لا يروق لك.

لكن ليس من حقك أن تطيح بكل شىء، لهوى فى نفسك، أو لأنك تتماهى مع مَنْ يريدون بهذه الأرض شرًا، لأنك بذلك لا تكون ناقدًا، بل تدخل فى خانة الخصوم.. وهو ما لا نرضاه لك.

هذا الثلاثى أعتقد أنه الأنسب لمصر الآن، لا لأننا نحتاجه فقط، ولكن لأن مقتضيات الأمور على الأرض تفرضه.

فمنذ سنوات، وتحديدًا منذ العام ٢٠١٣ ومصر تعمل بسياسة الكتاب المفتوح، الذى تستطيع أن تتصفحه فى أى وقت دون أن يمنعك أحد، بل لن أتجاوز إذا قلت إننا نعيش عصر الشفافية المطلقة، لا أحد يخفى شيئًا، ولا أحد يُزين شيئًا على عكس الحقيقة والواقع، وحتى لو فكر أحد فى خداع الناس، فإن هناك ألف طريقة لكشف هذا الخداع وفضحه على الملأ.

لا تتعامل مصر الرسمية بسياسة الوجهين، لديها وجه واحد، ولا ترتدى أبدًا قناعين، بل هى لا ترتدى أى أقنعة من الأساس، تطل علينا بوجهها المصنوع على عين الأحداث، حلوها ومُرها.

فى السياسة لا يخفى أحد أن لدينا سجناء، كل منهم محبوس على ذمة قضايا، تخضع للإجراءات القانونية، لا تلجأ الدولة لإخفاء قسرى، وقد فضحت تقارير الأجهزة الرسمية وبيانات المنظمات الأهلية هذا الإفك الذى حاول الخصوم ترويجه كثيرًا.

وفى الاقتصاد ستجد فى مصر ما لا يحدث فى أى بلد آخر، فرئيس الدولة يجلس فى اجتماع عام، يشرح للمواطنين كل مشروع يتم تنفيذه، ويقف الوزراء والمسئولون ليشرحوا جدوى المشروع وما تم فيه، بل يخضع المشروع لمناقشة علنية، الرئيس يسأل والمسئولون يجيبون.

لا أحد يخفى أى أرقام حتى لو كانت مرتبطة بالديون الخارجية أو الداخلية، أو القروض التى تحصل عليها مصر، المصدر طوال الوقت رسمى، وهو ما يشير إلى أن الحكومة تعمل فى العلن، ولا تلجأ أبدًا إلى العمل فى الخفاء، لأنه لا يعمل فى الخفاء إلا اللصوص.. ونحن ليس لدينا لصوص.

وفى مساحة الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى كانت الحكومة صريحة وواضحة، لم تتحدث عن فوائد الإصلاح وضرورته فقط، ولكنها تحدثت أولًا عن تبعاته وحجم ما سيتحمله المواطن جراء إجراءاته.

حتى القضايا الكبرى المتعلقة بالأمن القومى- وراجعوا فقط أزمة سد النهضة- ستجد حالة من الشفافية فى الحديث الذى يتصدى له رئيس الدولة ووزيرا الخارجية والرى، وإذا كنت منصفًا ستجد أن هناك فيضًا من الكلام الذى يزيد أحيانًا على المطلوب.

ستقول إن هناك ما لا تتحدث عنه الدولة، وستتعامل مع ذلك على أنها تتعمد الإخفاء، دون أن تقول بإنصاف وأمانة إن هناك طوال الوقت ما يجب ألا يُعلن، لأنه يخص عصب الأمن القومى، وهو ما لا يحدث فى مصر وحدها، ولكننا نجده فى كل دول العالم.

ما أعرفه أنه لا توجد فى مصر غرف مغلقة يدور فيها حديث يجتهد المسئولون فى إخفائه.

فكل شىء واضح.

فلا تركن لمَن يشككون فى كل شىء، فهؤلاء لا هَمّ لهم إلا زرع الفتنة فى بلد يسعى إلى أن يكون مستقرًا، وهو الغاية التى نسعى إليها جميعًا، ولن يصدنا عنها أحد أو شىء.