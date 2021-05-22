سائحة رومانية: سعيدة بزيارة مطروح وواحة سيوة (فيديو)

قالت أنات بسانو، رومانية الجنسية، إنها سعيدة بجولتها السياحية داخل محافظة مطروح حيث قامت بزيارة مدينة العلمين ومدينه سيوة واستقبلها أطفال واحة سيوة بالزي الرسمي للمدينة هي وباقي الوفد السياحي خلال زيارتهم للمدينة.

وأوضحت خلال حديثها لـ"الدستور، أنها استمتعت بالجولة السياحية التي تم تنظيمها داخل مدينة مرسى مطروح مرددة: "بتمنى أزور محافظة مطروح مرة أخرى".

وأضاف حسين هارون، المرافق للوفد السياحي، لـ"الدستور، أنه كان هناك تعاون بين جميع الأجهزة داخل محافظة مطروح لاستقبال أول طائرة شارتر وعلى متنها 29 أجنبيا من دولة رومانيا .

وأكد أن الوفد السياحي الروماني كان سعيدا جدا بالاستقبال الحافل بمحافظة مطروح تحت قيادة قائد الإقليم اللواء خالد شعيب، مشيرا إلى أنه بدأ من شهر يونيو ستستقبل المحافظة عددا من الرحلات من دولة رومانيا للاستمتاع بالمعالم السياحية والأثرية.



وكان قد غادر اليوم السبت، 29 أجنبيا من دولة رومانيا، التي استقبلتهم محافظة مطروح، في أول طائرة "شارتر " في 17 مايو 2021 وذلك عقب إنهاء رحلتهم السياحية في المحافظة.

وأنهى مطار مرسى مطروح الدولي، إجراءات سفر الفوج السياحي، حيث تم التأكد من هويتهم بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة لهم كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



وكان قد استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطرح، يرافقه اللواء أشرف السيد مدير مطار مرسى مطروح الدولي، الإثنين الماضي، أول طائرة شارتر من دولة رومانيا على متنها 29 أجنبيا.

وتابع محافظ مطروح ومدير مطار مرسى مطروح الدولي، الإجراءات الاحترازية والوقائية بداية من قياس درجات الحرارة وحتى شهادة سلبية تحاليل فيروس كورونا pcr وإجراءات الوصول.

وقامت إدارة السياحة والفنادق بديوان عام محافظة مطروح وإدارة مطار مرسى مطروح الدولي بتوزيع الورود والشيكولاتة على الفوج السياحي عقب وصوله، بالإضافة إلى توزيع كتيبات سياحية عن معالم محافظة مطروح بالمدن المختلفه وخاصة اللغة الانجليزية.

فتاة رومانيه الجنسية بمطروح

فتاة رومانيه الجنسية بمطروح

فتاة رومانيه الجنسية بمطروح

فتاة رومانيه الجنسية بمطروح

فتاة رومانيه الجنسية بمطروح

فتاة رومانيه الجنسية بمطروح

فتاة رومانيه الجنسية بمطروح