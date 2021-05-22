السبت 22 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

تبدأ بـ1500 جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر عمر خيرت بالأوبرا

الموسيقار عمر خيرت
الموسيقار عمر خيرت

يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت لإحياء حفل موسيقي يومي 30 و31 مايو المقبل على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا.

وطرحت تذاكر الحفل للجمهور على أكثر من فئة تبدأ من 1500 جنيه حتى 250 جنيهًا مصريًا، ويجري حاليا عمر خيرت وفرقته بروفات موسيقية استعدادًا للحفل.

 ووضعت دار الأوبرا عدة شروط لحضور الحفل أبرزها: 

  • غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.
  • الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.
  • الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص .
  • ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.
  • غير مسموح بالجلوس إلاّ فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.
  • غير مسموح بتحريك المقاعد.
  • ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.
  • ارتداء الزى اللائق بالمكان (ممنوع ارتداء الشورت).
  • ممنوع التصوير.

 

وتعتبر حفلات الموسيقار الكبير من أنجح الحفلات التي تقدمها دار الأوبرا، وتكون أسعار التذاكر مخفضة مقارنة بأسعار تذاكر المسارح الخاصة، وترفع حفلاته دائما شعار "كامل العدد".

ومن المقرر أن يقدم الموسيقار عمر خيرت خلال الحفل أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى، ومنها: "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش" وغيرها.

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