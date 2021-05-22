مصطافو الإسكندرية عقب عودة فتح الشواطئ: «النهاردة عيد» (فيديو)

ما بين أطفال يسبحون ويلعبون بالرمال، وسيدات جلسن للاستمتاع بالنسيم واحتساء كوبًا من الشاي على بحر الإسكندرية، أجمعت الأسر من أهالي الإسكندرية والمصطافين،

في مشهد مليء بالبهجة والسعادة، بشواطئ عروس البحر، في أول أيام إعادة فتح الشواطئ للجمهور بعد إغلاق دام عام كامل.

لم تكن الأسر والعائلات السكندرية فقط هي من ارتادت الشواطئ اليوم، فما إن اعُلن قرار مجلس الوزراء بفتح الشواطئ والمنتزهات، شدت العديد من الأسر الرحال من المحافظات المختلفة إلى الإسكندرية، فهي العروس التي لا يوجد لها مثيل بمدن المحروسة.



تحت أحد الشماسي التي استظلت بها من أشعة الشمس، جلست الحاجة «سعاد» مع أسرتها القادمة من مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية تستمتع بالنسيم العليل، وتراقب أطفالها الصغار أثناء استمتاعهم بالسباحة بمياه البحر.

«إسكندرية مفيش زيها، كنا نتمنى الشواطئ تفتح من زمان..النهاردة عيد».. بتلك الكلمات بدأت سعاد عبد الله ابو السعود، حديثها لـ« الدستور»، معبرة عن مدى فرحتها بعودة الروح لشواطئ عروس البحر والتي يأتي إليها المحبين من جميع المحافظات.



وأضافت أنها كانت تتمنى عودة فتح الشواطئ منذ العام الماضي ولكن بسبب جائحة كورونا، تم الحد من التجمعات حفاظا على سلامة المواطنين، مشيرة إلى أنه يجب من كل مواطن الحفاظ على صحته والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس قائلة: «الحكاية مش رقابة، لازم كل واحد يكون بصير على نفسه وعلى صحته».

وأوضحت انها بعد إعلان عودة الشواطئ قدمت من مدينة المحلة خصيصًا للجلوس امام البحر والاستمتاع به مع اشقائها وأبنائها، لافتة أنها تأتي إلى الإسكندرية منذ ثلاثون عاما قائلة« مين ميعشقش بلده ومصر أم الدنيا بجمال محافظتها وتطورها على يد الرئيس السيسي ربنا يحميه ويساعده وينصره على اعدائه».



والتقطت طرف الحديث الحاجة أم أحمد قائلة: إنها جاءت إلي الإسكندرية برفقة شقيقتها وأبنائها واحفادها للاستمتاع بالشواطئ ومياه بحر إسكندرية التي كنا نشتاق إليها من صغيرنا لكبيرنا والتي اعتدنا زيارتها بصفة دائمة.

وأشارت لـ«الدستور» أنها مع عودة الشواطئ يجب الالتزام من المواطنين بجميع الإجراءات الاحترازية حماية لأنفسنا واولادنا، مشيدة بدور المحافظة والقائمين على الشواطئ بتنفيذ كافة الضوابط.



كما أشار أحمد دويدار أحد مرتادي شاطئ ابو هيف، إلى أن فتح الشواطئ خير على الجميع، فهو اعتاد زيارة الإسكندرية كل عام وكان الجميع يتمني عودة الحياة لبحر الإسكندرية من جديد، مشيرًا إلى أن الشواطئ رغم أنها وسيلة ترفيه وراحة نفسية لأهالي الإسكندرية وزائريها هي أيضًا باب رزق لعدد كبير من العاملين في هذا المجال اللذين ينتظرون موسم الصيف.

واستقبلت شواطئ الإسكندرية، منذ الصباح الباكر المواطنين من أهالي المدينة والمصطافين، بعد عودة فتح الشواطئ للجمهور مرة أخري بعد إغلاق دام لأكثر من عام.

واستعدت شواطئ الإسكندرية الإستقبال الجمهور بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والوقائية من التعقيم والتطهير، وقياس الحرارة ولافتات التوعية بجميع الشواطئ.



وأجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة بشواطئ الإسكندرية، يرافقه اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وضوابط فتح الشواطئ والاطمئنان على توفير الخدمات للمواطنين.

مصطافو الإسكندرية

مصطافو الإسكندرية

مصطافو الإسكندرية

مصطافو الإسكندرية