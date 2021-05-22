السبت 22 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المالية»: 255 دولارا لطن القمح بالموازنة العامة لـ2021/2022

وزير المالية
وزير المالية

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية توقع صندوق النقد الدولي أن تشهد الأسواق العالمية ارتفاع في أسعار المعادن بنسبة 12.8% خلال 2021 لتنخفض مرة اخرى بنسبة 1.5% في 2022، وتعكس الزيادة في 2021 التعافي الاقتصادي العالمي مع تعافي أسعار المعادن.

وبالنسبة لأسعار السلع الغذائية يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال 2021، ومن المتوقع أن تشهد أسعار السلع الأولية ومنها القمح التراجع التدريجي نزولا من الأسعار القصوى والعالية التي تحققت خلال الشهور الماضية، وعلى ذلك فقد تم إعداد تقديرات الموازنة العامة في ضوء متوسط لسعر شراء طن القمح على أساس 255 دولار للطن.

وتوقعت وزارة المالية في تقرير لها أن يتعافى معدل نمو النشاط الاقتصادي العالمي ليصل إلى 6% خلال 2021 بعد انكماش بنحو 3.3% في عام 2020، كما أنه من المتوقع أن ترتفع معدلات نمو التجارة العالمية لتصل إلى 8.4%عام 2021 بعد انكماش بنحو 8.5% في 2020.

وزارة قمح خسائر توقعات المواد تنخفض ارتفاع

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