حالة الطقس اليوم الأحد 23-5-2021 فى القاهرة ومحافظات مصر

يبحث المواطنون في الوقت الحالي عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، حيث ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وعبر موقع "جوجل" من كافة محافظات جمهورية مصر العربية عن حالة الطقس اليوم الأحد في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات.

حالة الطقس اليوم الأحد 23-5-2021

يشهد الطقس في الفترة الأخيرة استقرارًا ملحوظًا في درجات الحرارة، وسيكون الطقس بالليل مائل للحرارة ولطيف نهارًا، وسيكون معتدل نهارًا على السواحل الشمالية ومستقر ليلًا، والرياح ستكون نشطة على بعض المناطق بالسواحل الشمالية.

أما جنوب سيناء سيكون الطقس حارًا نهارًا- ومستقر ليلًا، وفي شمال وجنوب الصعيد سيكون حار نهارًا ومستقر ليلًا، أما الرياح ستكون نشطة مصحوبة بالرمال والأتربة على بعض المناطق في شمال الصعيد.

ولأن درجات الحرارة والطقس من ضمن الموضوعات التي تشغل بال الكثيرين، وتستمر عمليات البحث على محركات الإنترنت عبر موقع جوجل من قبل المواطنين من كافة محافظات جمهورية مصر العربية، لذلك يعلن لكم "الدستور" في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل حالة الطقس اليوم الأحد 23-5-2021، في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات.

درجات الحرارة في القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

توقعت هيئة الأرصاد الجوية استقرار الطقس اليوم الأحد في مصر، وبدأت بمحافظة القاهرة وتبلغ درجات الحرارة العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة - أما في محافظة الإسكندرية ستكون درجات الحرارة كالتالي العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة - أما في محافظة دمنهور درجات الحرارة العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة - وفي سيوة درجات الحرارة ستكون العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة - في شرم الشيخ درجات الحرارة ستكون العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة - الغردقة درجات الحرارة العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة - محافظة أسوان درجات الحرارة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة - محافظة قنا درجات الحرارة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة - محافظة سوهاج درجات الحرارة العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة - أما في الأقصر ستكون درجات الحرارة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة.