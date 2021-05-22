السبت 22 مايو 2021
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د. محمد الباز
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عالم

الجيش اليمني يصد هجوماً لمليشيا الحوثي في جبهة المشجح

اليمن
اليمن

تصدت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم السبت، لهجوم لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة المشجح غرب محافظة مارب.


وقال مصدر عسكري يمني للمركز الإعلامي للقوات المسلحة - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - “إن مليشيا الحوثي شنّت هجوماً على أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح، إلا أن قوات الجيش والمقاومة أفشلت الهجوم في لحظاته الأولى، وأجبروا المليشيا على التراجع والفرار بعد مصرع 8 من عناصرها وجرح آخرين، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات”.


وأوضح أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف مواقع وتجمعات للمليشيا الحوثية في مواقع متفرقة غرب مارب، وألحق بالمليشيا خسائر بشرية ومادية منها تدمير عربة مدرعة في جبهة المشجح وطقمين بجبهة الكسارة ومصرع كل من عليها.

 

الجيش اليمني إيران مارب ديالي القوات العراقية

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