السبت 22 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«أبرزها الفقر».. «المالية» تكشف مخاطر كورونا على الاقتصاد العالمي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رصدت وزارة المالية في تقرير لها أهم المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، وتمثلت في مواجهة قدر كبير من عدم اليقين فيما يتعلق بتحولات سلالة فيروس كورونا وخطر حدوث مزيد من الندوب الدائمة في الاقتصادات وتستمر أعباءها لسنوات عديدة نتيجة لفقدان الوظائف وخسارة التعلم والإفلاس والفقر المدقع والجوع.

وقالت إنه من بين المخاطر الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي هو التباعد الملحوظ  في مسارات التعافي و الثروات فيقود عدد  صغير من اقتصادات الدول المتقدمة والناشئة طريق الانتعاش بينما تتخلف البلدان الأضعف والأفقر في هذا التعافي، وفي ظل المسارات المتباينة للانتعاش يكمن الخطر الأكبر في فقدان الإنجازات المحققة بمجال الحد من الفقر المدقع في العالم منذ التسعينيات، فمن المتوقع أن تتأثر الفئات محدودة الدخل بشكل أكبر، حيث شهد عام 2020 سقوط حوالي 95 مليون نسمة إضافية تحت خط الفقر المدقع وتواجه العديد من الأسواق الناشئة تحديات تمويلية.

وتعتبر مصر من الدول القليلة في العالم التي استطاعت تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال 2020/2021 كما تشير البيانات إلى تراجع معدلات البطالة إلى 7.2% وهو أقل مستوى لها منذ 2010/2011.

وتشير مؤشرات الموازنة العامة للدولة خلال الفترة يوليو/ مارس 2020:2021 لاستمرار تحسن الأداء المالي، حيث انخفض العجز الكلي للموازنة العامة ليصل إلى 5.4% مقابل 5.7% خلال نفس الفترة من العام السابق ومقابل عجز بلغ 9.4% في الفترة يوليو – مارس 2015/2016.

كما حققت الموازنة فائض أولي قبل سداد الفوائد خلال يوليو – مارس 2020/2021 قدره 25.3 مليار جنيه مقابل فائض أولي قدره 40.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وتوقعت وزارة المالية في تقرير لها أن يتعافى معدل نمو النشاط الاقتصادي العالمي ليصل إلى 6% خلال 2021 بعد انكماش بنحو 3.3% في عام 2020، كما أنه من المتوقع أن ترتفع معدلات نمو التجارة العالمية لتصل إلى 8.4%عام 2021 بعد انكماش بنحو 8.5% في 2020.

مصر تراجع مؤشر مستوى اقتصاد مخاطر

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