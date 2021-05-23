ما زالت عمليات البحث مستمرة حول الأوراق المطلوبة لتقديم الطلاب للصف الأول الابتدائي 2021، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن فتح باب التقديم، الذي من المقرر أن يكون الأسبوع المقبل ويستمر حتى شهر من تاريخه، وأتاحت الوزارة التقديم إلكترونيا تسهيلا على المواطنين وحفاظًا على أرواحهم من عدم الذهاب إلى المقار للقضاء على فيروس كورونا المستجد.

لذا يرغب الكثير من المواطنين في معرفة الأوراق المطلوبة للتقديم، وخاصة الأفراد الذين لم يسبق لهم التقديم لأبنائهم، "الدستور" تقدم ضمن خدماتها المستمرة التي تقدمها للجمهور من أجل التيسير عليه في معرفة المعلومة دون عناء، الأوراق المطلوبة للتقديم لطلاب الصف الأول الابتدائي خلال السطور القادمة.

الأوراق المطلوبة لتقديم الطلاب للصف الأول الابتدائي 2021



وضعت وزارة التربية والتعليم، عدد من المستندات والأوراق المطلوبة للتحاق بالصف الأول الابتدائي للطلاب الجدد، والتى تتمثل في الآتي: شهادة ميلاد كمبيوتر حديثه للطفل، و4 صور شخصية مقاس 4×6 خلفية بيضاء، إضافة إلى صورة من بطاقة الرقم القومى لوالد الطفل شريطة أن تكون سارية.

كما تضم الأوراق المطلوبة لتقديم الطلاب للصف الأول الابتدائي، دمغات التأمين الصحى، والمهن التعليمية وصورة من الاستمارة الإلكترونية للتقديم تتضمن الراغبات الثلاثة التى تقدم بها ولى الأمر وتشمل 3 مدارس، إضافة إلى مستند يثبت محل الإقامة للطفل، كإيصال أحد المرافق فى المنزل " كهرباء أو غاز" ودوسيه به أوراق التقديم.

موعد التقديم لطلاب الصف الأول الابتدائي 2021- 2022

وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، فإنه من المقرر أن تفتح باب التقديم لالتحاق الطلاب بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022 بداية من يونيو المقبل ويستمر حتى 30 يونيو 2021، وفقا لما أعلن عنه أيضا عبر منصة الوزارة الإلكترونية.

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رابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2022

وبعد معرفة الأوراق المطلوبة لتقديم الطلاب للصف الأول الابتدائي 2021، يستطيع المواطن الذي يرغب في التقديم لطفله، الذي من المقرر أن يلتحق بالصف الأول الابتدائي العام الدراسي الجديد 2021-2022، تسجيل الدخول عبر الرابط التالي وهو موقع وزارة التربية والتعليم من هنا.

ثم بعد ذلك يقوم المواطن بادخال الرقم القومي الخاص بولى أمر الطالب مكون من 14 رقم، وادخال تاريخ ميلاد الطالب، ثم اختيار المحافظة التابع لها الطالب، واختيار النوع ذكر أو انثى.