السبت 22 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

عضو بـ«تنسيقية الأحزاب»: دور مصر تجاه القضية الفلسطينية «تاريخي»

نور الشيخ
نور الشيخ

قال نور الشيخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية تقف إلى جانب أشقائها دومًا ولا تتركهم، مشيدا بقافلة المساعدات التى أطلقتها القوى السياسية من أحزاب مستقبل وطن والشعب الجمهورى وحماة وطن، إضافة لتنسيقية الأحزاب والسياسيين، مشيرًا إلى أن قافلة المساعدات للفلسطينيين فى غزة هى واجب في إطار تعزيز صمودهم.

أعرب الشيخ لـ"الدستور"، عن إحساسه بالفخر والانتماء لمصر: "دولة قوية رائدة تحمي حقوق الإنسان، ليس فقط داخل الوطن، لكن خارج الحدود المصرية أيضًا، مضيفًا:" هى أم كبرى لجميع الأشقاء العرب، فهو انطباع ممزوج بالفخر والعزة، يجعلنا دائما نشكر الرئيس لإتاحته تلك الفرصة"، موضحًا أنه خلال تسليم قافلة المساعدات تم المقابلة مع بعض المواطنين المصابيين من غزة والتى كان معظمهم من الأطفال.

أكد الشيخ أنه لولا وجود دولة مثل مصر فى هذه المواقف العصيبة لكن الوضع تأزم كثير، وإطلاق مبادرة ايقاف النيران من الجانبين التى كانت مبادرة برعاية مصرية خالصة، وحازت على إشادة من كافة الدول، وتوجيه الشكر للرئيس والدولة المصرية لما قامت به لإتمام المبادرة، مما سيكون لها تبيعات حميدة على الشعب الفلسطيني واستعادة مقومات الحياة داخل فلسطين.

أشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أنه من الخطأ حصر دور مصر نحو القضية الفلسطينية فى ذلك الموقف فقط، وإنما دور مصر تاريخي فهى  لم تغفل عن دورها الأصيل المحسوم، فالأمن القومى المصرى يمتد لخارج الحدود المصرية من المحيط إلى الخليج، والقضية الفلسطينية هى قضية أمن قومى مصرى بشكل أصيل وخالص، فالدور المصرى لا يتوقف على الدبلوماسية فقط، ولا يتوقف على الشجب والتنديد، فالدولة المصرية دولة أفعال لا أقوال، فكان بالتالى أن تقدم مصر المساعدات المادية واللوجستية والطبية والمعنوية والدبلوماسية فى كثير من الأحيان، فهو دور مصر تاريخي تجاه تلك القضية، فلا يمكن أن تتم إجراءات لصالح القضية الفلسطينية إلا وكانت لمصر دور فيها.

190029385_10224988755003107_2451743515790761494_n
190029385_10224988755003107_2451743515790761494_n
قافلة المساعدات هدية الرئيس للشعب الفلسطيني تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين نور الشيخ القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي: طموح مصر غير محدود في التطور الصناعي والتقدم والتنمية

انخفاض الحرارة ثم ارتفاعها.. تفاصيل الطقس حتى منتصف الأسبوع

يومان على الرحيل: هل علمت دلال عبدالعزيز بنبأ وفاة سمير غانم؟

«أبومازن» يشكر الرئيس السيسى على جهود تهدئة الأوضاع وإعمار غزة

وفاة ضابط شرطة أثناء تأدية عمله في الأزبكية

لم تعلم بوفاة سمير غانم: كورونا والفشل الرئوي يداهمان الفنانة دلال عبد العزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

سمير غانم.. إذا أحب الله عبدًا

ماجد حبته

بصمة خضراء.. وأفعال سوداء!

الحسين عبدالرازق

بندّن فى مالطا!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

ترسيخ القيم الأخلاقية: مدخل لتحقيق المواطنة الصالحة والضبط الاجتماعى (2/2)

بسنت حسن

أنسنة القضية

عبد الرحيم طايع

حكمة العالم الغائبة بشأن فلسطين

ماجد حبته

ضرورة الدولة الفلسطينية

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «1-4»

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 9 فلسطينيين من القدس

الوفد المصرى يلتقى الرئيس الفلسطينى برام الله

«الاتصالات الفلسطينية»: العدوان الإسرائيلي دمر شبكة الاتصالات والإنترنت