عضو بـ«تنسيقية الأحزاب»: دور مصر تجاه القضية الفلسطينية «تاريخي»

قال نور الشيخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية تقف إلى جانب أشقائها دومًا ولا تتركهم، مشيدا بقافلة المساعدات التى أطلقتها القوى السياسية من أحزاب مستقبل وطن والشعب الجمهورى وحماة وطن، إضافة لتنسيقية الأحزاب والسياسيين، مشيرًا إلى أن قافلة المساعدات للفلسطينيين فى غزة هى واجب في إطار تعزيز صمودهم.

أعرب الشيخ لـ"الدستور"، عن إحساسه بالفخر والانتماء لمصر: "دولة قوية رائدة تحمي حقوق الإنسان، ليس فقط داخل الوطن، لكن خارج الحدود المصرية أيضًا، مضيفًا:" هى أم كبرى لجميع الأشقاء العرب، فهو انطباع ممزوج بالفخر والعزة، يجعلنا دائما نشكر الرئيس لإتاحته تلك الفرصة"، موضحًا أنه خلال تسليم قافلة المساعدات تم المقابلة مع بعض المواطنين المصابيين من غزة والتى كان معظمهم من الأطفال.

أكد الشيخ أنه لولا وجود دولة مثل مصر فى هذه المواقف العصيبة لكن الوضع تأزم كثير، وإطلاق مبادرة ايقاف النيران من الجانبين التى كانت مبادرة برعاية مصرية خالصة، وحازت على إشادة من كافة الدول، وتوجيه الشكر للرئيس والدولة المصرية لما قامت به لإتمام المبادرة، مما سيكون لها تبيعات حميدة على الشعب الفلسطيني واستعادة مقومات الحياة داخل فلسطين.

أشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أنه من الخطأ حصر دور مصر نحو القضية الفلسطينية فى ذلك الموقف فقط، وإنما دور مصر تاريخي فهى لم تغفل عن دورها الأصيل المحسوم، فالأمن القومى المصرى يمتد لخارج الحدود المصرية من المحيط إلى الخليج، والقضية الفلسطينية هى قضية أمن قومى مصرى بشكل أصيل وخالص، فالدور المصرى لا يتوقف على الدبلوماسية فقط، ولا يتوقف على الشجب والتنديد، فالدولة المصرية دولة أفعال لا أقوال، فكان بالتالى أن تقدم مصر المساعدات المادية واللوجستية والطبية والمعنوية والدبلوماسية فى كثير من الأحيان، فهو دور مصر تاريخي تجاه تلك القضية، فلا يمكن أن تتم إجراءات لصالح القضية الفلسطينية إلا وكانت لمصر دور فيها.