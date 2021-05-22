محافظ الأقصر يتابع أعمال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بقرى إسنا

تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مدينة إسنا لمتابعة أعمال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بقرى المدينة، وذلك في اطار متابعة جهود التنمية بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وبرنامج تطوير قرى الريف.

رافقه خلال الجولة كلاً من: اللواء دكتور عماد ابو العزايم سكرتير مساعد المحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وابراهيم نصير رئيس مدينة أسنا، والمهندس أسعد مصطفي منسق حياة كريمة بإسنا وارمنت، والمهندس هاني محمد طايع مسؤول جهاز التعمير بالأقصر.



بدأت جولة المحافظ بتفقد أعمال تنفيذ مشروع مجمع الخدمات الحكومية بقرية الشغب لخدمة اكثر من 35 الف مواطن هم سكان القرية وتوابعها، حيث تابع بدء اعمال تجهيز المجمع المقرر انشاؤه بالقرب من مبني الوحدة المحلية لقرية الشغب علي مساحة 875 متر مربع بارتفاع 3 طوابق ( ارضي + 2 علوي ) ليضم مركز تكنولوجي ومكاتب خدمات للشهر عقاري والسجل المدني والتموين والبريد والتضامن الاجتماعي بالاضافة الي الوحدة المحلية والمجلس المحلي لقرية الشغب علي ان يتم الانتهاء من تنفيذ المجمع خلال المدة المحددة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة وهي عام واحد.



وأثناء الجولة استمع المحافظ لآراء المواطنين حول مبادرة حياة كريمة، حيث أشادوا بالجهود المبذولة لتنفيذ المشروعات الخدمية التي ستسهل قضاء مصالحهم كما اعربوا عن تقديرهم للجهود المبذولة من الحكومية لتوصيل المرافق وتحسين جودة الخدمات في القري والريف مطالبين محافظ الاقصر بنقل امتنانهم إلى القيادة السياسية والحكومة لاهتمامهم بقري الصعيد.



وعقب تفقد المحافظ مشروع مجمع الخدمات، استكمل جولته بمتابعة مشروع توسعة مدرسة ابو بكر الصديق الابتدائية بقرية الشغب لاستيعاب اكبر عدد من الطلاب حيث من المقرر ان يتم تزويد المدرسة بجناح اضافي مكون من 3 طوابق بهم 9 فصول جديدة بالاضافة الي دورات المياه والغرف الادارية علي ان يتم الانتهاء من تنفيذ مشروع التوسعة نوفمبر المقبلة بتكلفة اجمالية تقدر بنحو 2 مليون و٥٠٠ الف جنيه.



وتوجه المحافظ لقرية الدير احدي اكبر قري مدينة اسنا حيث تفقد عدد من المشروعات التنموية ضمن مبادرة " حياة كريمة " وتابع اعمال تنفيذ مشروع خطوط توصيل الصرف الصحي لعمارات الاسكان الاجتماعي بالقرية وهو المشروع الذي سيسهم في استكمال توصيل مرفق الصرف الصحي للقرية التي يتجاوز عدد سكانها 61 الف نسمة.

وناقش المحافظ مع منفذي المشروع سبل اسراع معدلات تنفيذه عن طريق ازالة التعارضات الواقعة ضمن نطاق توصيل الخطوط حيث تم تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه لرفع تعارضات خطوط المياه المتعارضة مع خطوط الصرف الصحي بمشروعات الصرف الصحي في ارمنت واسنا.

كما تفقد المحافظ اعمال تنفيذ مشروع توسعة مدرسة الشهيد هاشم سيد احمد بقرية الدير لزيادة عدد الفصول من خلال انشاء جناح اضافي بالمدرسة مكون من 4 طوابق يضم 16 فصل جديد وغرف ادارية ودورات مياه بتكلفة اجمالية تقدر بنحو 5 مليون جنيه للمشروع المقرر انهاؤه في نوفمبر المقبل.

اختتم المحافظ جولته بمعاينة قطعة ارض علي الطريق الزراعي الرئيسي الأقصر – اسوان امام قرية الدير لبحث تخصيصها لانشاء مجمع خدمات ومصالح حكومية لقرية الدير لخدمة اكثر من 61 الف مواطن حيث ناقش مع رئيس المدينة ومسؤول مبادرة حياة كريمة والقيادات التنفيذية مدي صلاحية الموقع لتنفيذ المشروع او اختيار موقع بديل للعمل علي انشاء المجمع في اسرع وقت.

ووجه المحافظ بالعمل علي انجاز اعمال تنفيذ المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد لها وحتي يستشعر المواطن مردود المبادرة وجهود التنمية مطالباً كافة العاملين في المشروعات باتباع الاجراءات الاحترازية حرصاً علي سلامتهم ومعرباً عن تقديره لجهودهم، لافتا الي ان مشروعات حياة كريمة تهدف الي تحسين جودة الخدمات والمرافق والارتقاء بمستوي التنمية في القري لخدمة اكثر من 600 ألف مواطن فى 34 قرية تتبع إداريًا مركزى إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر، وهو الهدف الأساسى لمشروع «حياة كريمة» فى المحافظة.

محافظ الأقصر

محافظ الأقصر

محافظ الأقصر

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