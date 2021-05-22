إقبال المواطنين على شواطئ مطروح في أول أيام فتحها (صور)

في أول أيام فتح الشواطئ العامة بمحافظة مطروح، شهدت عددا من الشواطئ العامة إقبال متزايد من المصطافين وأهالي المحافظة بالإضافة إلى تواجد الخيول الجمال .

ورصدت “الدستور” إقبال المصطافين على الشواطئ العامة بالإضافة إلى تواجد الخيول والجمال في أول أيام فتح الشواطيء حيث يتراوح سعر ركوب الخيول من 10 إلي 15 جنيها بينما بلغ سعر ركوب الجمال 25 جنيها.

وكان شهد شاطئ روميل بمدينة مرسى مطروح، توافد المواطنين والمصطافين عليه للاستمتاع بطقس مطروح المعتدل وذلك عقب قرار رئيس الوزراء بفتح الشواطئ العامة.

وفتحت الشواطئ العامة والمتنزهات بمحافظة مطروح، أبوابها أمام المواطنين، وذلك تنفيذا لقرارات رئيس الوزراء بفتح الشواطئ العامة والمتنزهات اليوم السبت، حيث توافد المواطنين علي حديقة الغزالة وعددا من الشواطئ العامة.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على سرعة إنهاء مجلس مدينة مرسى مطروح إجراءات طرح شواطئ المحافظة للشباب على أن تكون جاهزة للتسليم لأصحاب التراخيص، موجها بإنهاء جميع الأعمال من مراجعة الدهانات وغيرها خلال 15 يوما، مع الاستعداد التام وتكثيف جهود النظافة وتسوية الرمال وغيرها لاستقبال المصطافين بالشواطئ العامة وبما يحقق رضا أهالى المحافظة وزائريها.

ووجه المحافظ بتشكيل فريق عمل لكل شاطئ لتقديم كافة التيسيرات ولمنع أى تجاوزات مع عمل لافتات بكل شاطئ تحمل أسم رئيس كل شاطئ ورقم تليفونه لتلقى أى شكاوى أو بلاغات مع المتابعة المستمرة من خلال غرفة العمليات بمجلس المدينة وغرفة عمليات المحافظة لتلقى اى شكاوى او استفسارات وسرعة الرد عليها .

كما وجه بتشكيل لجنة متابعة من مجلس مدينة مرسى مطروح ومديرية الشئون الصحية والجهات المعنية للمرور الدورى على الشواطئ العامة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية بكل حزم وفقاً للاشتراطات والمعايير الصحية والتى تضمن سلامة وصحة المواطنين خاصة الالتزام بالتباعد والمسافات الأمنة بين كل شمسية من 2 إلى 3 أمتار.

شواطئ مطروح

شواطئ مطروح

شواطئ مطروح

شواطئ مطروح

شواطئ مطروح