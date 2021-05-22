السبت 22 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخصين في حادث تصادم بالبحيرة

حادث تصادم
حادث تصادم

لقي شخصان مصرعهما، اليوم السبت، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة وموتوسيكل بالطريق الزراعي بالقرب من قرية القناوية التابعة لمركز أبو حمص بالبحيرة وتم التحفظ على الجثث داخل مستشفى أبو حمص العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفي أبو حمص، يفيد بوصول شخصين جثتين هامدتين وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة مجهولة وموتوسيكل بالطريق الزراعي، بدوران قرية القناوية أبو حمص، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وتم نقلهم لمستشفي أبو حمص والمتوفين هم كل من:" أحمد محمد ابراهيم سلامة، 40 عامًا، اسماعيل احمد محمد ابراهيم، 18 عامًا، وتم نقل الجثين لحفظ الموتي بمستشفى أبو حمص العام تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة.

البحيرة ميكروباص محافظ حادث تصادم النيابة العامة محافظة البحيرة

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