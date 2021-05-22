السبت 22 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طرح مزايدة علنية لتأجير حديقة أمام النصب التذكاري بالأقصر

مدينة الأقصر
مدينة الأقصر

أعلنت محافظة الأقصر عن طرح المزايدة العلنية العامة لتأجير حديقة الأقصر الكائنة أمام النصب التذكاري بمدينة الأقصر، لمدة عام واحد ويجوز تجديد مدة التعاقد لمدة مماثلة ( بحد أقصى عام واحد فقط).

وتضمن الإعلان التالي:

ـ جلسة المزاد الإثنين الموافق 6/ 6/ 2021م بمقر إدارة العقود والمشتريات بالجزيرة العوامية الساعة الثانية عشر ظهرا.
ـ تأمين مؤقت خمس وعشرون ألف جنيها فقط.


ـ يجب من يرسو عليه المزاد سداد 10% من القيمة الكلية الراسي بها المزاد وفي حالة عدم السداد يكون التأمين المؤقت من حق الجهة الإدارية.

ـ ثمن كراسة الشروط والمواصفات مبلغ 299 جنيها.
ـ تباع كراسة الشروط والمواصفات بإدارة العقود والمشتريات بالجزيرة العوامية ( ت .ف/ 0952281578).

ـ تقدم المستندات المبينة بكراسة الشروط.

ـ يجب على الشركات المتقدمة في تسجيل بيانتها على موقع بوابة التعاقدات العامة (www.etenders.gov.eg) ويمكن الاطلاع والحصول على نسخة من كراسة الشروط والمواصفات من هذا الموقع.

ـ أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 م ولائحته التنفيذية وكافة القوانين والتشريعات المعمول بها ذات الصلة جزء لا يتجزأ من كراسة الشروط والمواصفات والعقد ومكملة له.

جدير بالذكر أن سبق وأعلنت محافظة الأقصر عن مزاد المزايدة العلنية العامة لتأجير حديقة الأقصر الكائنة أمام النصب التذكاري بمدينة الأقصر، خلال الفترة الماضية، وتحديدًا يوم 4 مايو الماضي، ويأتي هذا الإعلان للمرة الثانية.

الأقصر محافظة الأقصر كراسة الشروط طرح مزايدة حديقة

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