السبت 22 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

وكيل «صحة الغربية» يتابع تطعيم العاملين بالنيابة الإدارية بلقاح كورونا

صحة الغربية
صحة الغربية

تابع الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، خطة عمل الفرق الطبية المتحركة المخصصة تلقيح المواطنين بلقاح كورونا المستجد بمحافظة الغربية ، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا.

وذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمتابعة الفرق المتحركه للتطعيم بلقاح فيروس كورونا تيسيرا على الموطنين وتخفيف التكدس علي مراكز إعطاء اللقاح الثابتة.

كما وجه وكيل الوزارة بضرورة إنتظام سير العمل، وأداء الفرق المتحركة بصورة جيدة، وتقديم الخدمة للمواطنين، تيسيراً عليهم ، وحفاظاً عليهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار الى أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيرا  أن وزارة الصحة  قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

https://egcovac.mohp.gov.eg

 

وعلى جانب آخر، وتنفيذًا لتوجيهات طارق رحمي محافظ الغربية بتوفير اللقاح لكافة المؤسسات الحكومية بالمحافظة في إطار مبادرة "اللقاح أمان" والذي أطلقها في السابع عشر من الشهر الحالي ، قامت اليوم اللجنة الطبية التابعة لوزارة الصحة بإعطاء اللقاح لعدد ١٣٥ مستشار من مستشاري النيابة الإدارية بطنطا.

وأشار محافظ الغربية إلى أن مبادرة "اللقاح أمان" تأتي في إطار حرص المحافظة على صحة المواطنين وإيصال اللقاح إلى كافة العاملين بالدولة ، حيث استهدفت المبادرة مذ انطلاقها تلقيح العاملين ب (الإدارة التعليمية بسمنود ، مستشفى المنشاوي ، دار المسنين بطنطا ، ديوان عام المحافظة ، الإدارة التعليمية بزفتى وكفر الزيات ونقابة الصيادلة) وذلك من خلال (١١) فريق متحرك و (٢٠) فريق ثابت.

كما ناشد الدكتور طارق رحمي مواطني المحافظة وجميع العاملين بسرعة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الصحة، مؤكداً على أنه سيتم توسيع قاعدة المستهدفين في الفترة المقبلة لتشمل أكبر عدد من العاملين الراغبين في تلقي اللقاح.

وأشار الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة إلى أن المديرية خصصت ١١ فريق متحرك ب ( مركز طبي سعيد ١، مركز طبي سعيد ٢، سيجر، ديوان المحلة أول، ديوان المحلة ثان، كبد المحلة، مكتب صحة كفر الزيات، مكتب صحة السنطة، رمد زفتى، مكتب صحة بسيون، مستشفى قطور)، كما تم تخصيص ٢٠ فريق ثابت ب ( مركز طبي سيجر، معهد الأورام، بنك الدم، مركز طبي سعيد، سبرباي ،دمرو، ديوان الإدارة الصحية المحلة أول، معهد كبد المحلة، الهياتم ،ديوان الإدارة الصحية المحلة ثان، رمد زفتى، ديوان الإدارة الصحية زفتى، ديوان الإدارة الصحية سمنود، بنا أبو صير، دماط، مستشفى قطور المركزي، مكتب صحة ثان السنطة، إبيار، مكتب صحة ثان كفر الزيات ومكتب صحة أول بسيون).

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