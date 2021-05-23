الخطة «توطين».. مصر تخطو نحو تصنيع لقاح كورونا

شرعت مصر في تصنيع لقاح فيروس كورونا المستجد محليًا، سعيًا لتأمين المخزون الاستراتيجي ولبدء الدخول في سوق تصدير اللقاح خارجًا لاسيما الدول الافريقية.

وباتجاه مصر تحو توطين صناعة الدواء ولقاح كورونا، تصبح من أوائل الدول في القارة الأفريقية التي تبدأ في تصنيع لقاحات كورونا بالإضافة إلى أنه سيتم تصدير الفائض من اللقاحات إلى الدول الأفريقية بعد تغطية الاحتياج المحلي.

ومؤخرًا كشفت وزارة الصحة والسكان عن تلقي الدفعة الأولى من المواد الخام لتصنيع نحو مليوني جرعة من لقاح سينوفاك الصيني المضاد لفيروس كورونا في مصر.

وفي هذا الصدد أكدت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على أنه تتجه مصر بشكل جدي للتعاون مع الشركات الصينية لنقل تكنولوجيا تصنيع المواد الخام من الأدوية في مصر.

وتابعت أنه تستحدوذ كل من الصين والهند على ٧٠ إلى ١٠٠ ٪ من المواد الخام الخاصة بأدوية العالم توجد، لذا تحرص مصر على التعاون مع تلك الدول لتصنيع لقاحات فيروس كورونا ونقل تكنولوجيا التصنيع لتغطية الاحتياجات من اللقاحات خاصة مع تحورات الفيروس وعدم معرفة موعد انتهاء الوباء عالميًا.

وأعلن قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان خلال شهر مايو، أنه وصل عدد المسجلين الراغبين في التطعيم إلى حوالي 2,700,000 سواء من الفرق الطبية والمواطنين والأجانب المقيمين في مصر.

وقدر عدد من تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم فعليًا حتى الأن 1,093,381، وعدد من تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم فعلياً حتى الآن 236,745 شخصا.

وأضافت أن البدء الفوري لتصنيع لقاحات سينوفاك في مصانع فاكسيرا على أن يتم ضخ مليوني جرعة من اللقاح في مراكز اللقاحات على مستوى محافظات الجمهورية خلال شهرين، مشيرة إلى أنه من المقرر تصنيع 40 مليون جرعة من اللقاح بالتزامن مع استلام مزيد من شحنات المواد الخام خلال الفترة المقبلة.

وفي إطار خطة توطين صناعة لقاح كورونا، فإن مصر وقعت اتفاقيتين بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، وشركة سينوفاك الصينية للمستحضرات الحيوية.

وتعد شركة سينوفاك الصينية إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع الدواء في الصين، لاسيما في مجال البحث والتطوير والإنتاج والتسويق المستحضرات الصيدلانية الحيوية، من أجل الوقاية من فيروس كورونا، ون هنا ستستفيد مصر من تبادل الخبرات لدعم إمكانات شركة فاكسيرا المختصة بتصنيع الأمصال واللقاحات في مصر، بما يساهم في الحد من انتشار هذا الفيروس.

ويتضمن توقيع الاتفاقية الأولى أن تمنح شركة سينوفاك الصينية ترخيصًا لشركة فاكسيرا لاستخدام تكنولوجيا التصنيع، والمعرفة الفنية، بغرض تصنيع المنتج النهائي المحلى للقاح، في أماكن التصنيع الخاصة بشركة فاكسيرا داخل مصر، على النحو المحدد في اتفاقية التصنيع المحلية، باستخدام المنتج الجاهز المقدم من شركة سينوفاك الصينية.

على أن تكون شركة سينوفاك الصينية مسئولة في توجيه مصر وإعطائها جميع المعلومات التقنية المتعلقة باللقاح، وتقديم المساعدة الفنية، بما في ذلك فحص أماكن التصنيع الخاصة بشركة فاكسيرا، وتصنيع المنتج النهائي المحلى باستخدام المنتج الجاهز الذى توفره شركة سينوفاك، إلى جانب اختبار المنتج النهائي المحلى، وطرق التصنيع والعمليات التقنية المستخدمة، وكذا المعدات أو الأدوات أو الآلات والإصلاح وصيانة مرافق التصنيع الخاصة بفاكسيرا، فضلًا عن إدارة ومراقبة الجودة

يذكر أنه خلال الفترة الماضية دخل قرابة 17 لقاحا صينيا في طور الأبحاث الإكلينيكية، وشارك أكثر من 100 ألف شخص حول العالم في التجارب السريرية لتلك اللقاحات.