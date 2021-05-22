يومان على الرحيل: هل علمت دلال عبدالعزيز بنبأ وفاة سمير غانم؟

تخضع الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز للملاحظة الطبية داخل أحد المستشفيات الكبرى إثر إصابتها بفيروس كورونا، فيما لم يصل إلى مسامعها تشييع الأهل والأصدقاء لجثمان زوجها الفنان سمير غانم الذي غيبه الموت مساء الخميس عن عمر ناهز 84 عامًا.

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

ورغم من مرور 48 ساعة على وفاة سمير غانم إلا ان أسرة فطوطة قررت إخفاء خبر وفاته عن زوجته، لحين استقرار حالتها تمامًا وذلك بأمر طبي، حتى لا تتدهور حالتها الصحية، خاصة وأن حالتها غير مستقرة نظرًا لقلة نسبة الأكسجين بالدم التي تتراوح ما بين 75 إلى 85% حسبما كشفت تقارير طبية خاصة بحالة الفنانة الكبيرة، كما تعاني من ضيق في التنفس مع زيادة ضربات القلب، مع استقرار درجة الحرارة بعد تجاوز المرحلة الأولى من إصابتها بالفيروس اللعين.

وفاة سمير غانم

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا مساء الخميس الماضي، إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة عن عمر ناهز 84 عامًا، وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى سراديق عزاء نظرًا لشعبيته الكبيرة سواء داخل أو خارج مصر.