ملكة جمال الكون بجنوب إفريقيا: حزينة لعدم فوزي باللقب

بعد أيام قليلة من نهائي مسابقة ملكة جمال الكون، شاركت ملكة جمال الكون بجنوب إفريقيا خيبة أملها لعدم فوزها باللقب في جلسة مباشرة على إنستجرام، حيث شكرت ناتاشا جوبيرت متابعيها على دعمهم طوال المسابقة، وقالت إنها كانت تشعر بعاطفة شديدة في الأيام التي تلت ذلك.

وقالت: "لقد فعلت كل ما بوسعي، بذلت قصارى جهدي، أظهرت 110 في المائة، لقد تعلمت الكثير عن نفسي.. كان من الصعب القبول.. لم يكن شيئًا أتوقعه.. ما زلت أحاول فهمه.. ومن الواضح أنه لا توجد إجابة معينة سأحصل عليها في هذه اللحظة".

وغادرت جوبيرت مسابقة ملكة جمال الكون في وقت مبكر بعد أن فشلت في الوصول إلى قائمة أفضل 21، وهو الأمر الذي صدمها والعديد من المتحمسين لمسابقة ملكة جمال الكون، الذين جعلوها واحدة من المتسابقين الأوائل لهذا العام.

وأكدت جوبيرت خلال البث المباشر للأسئلة والأجوبة: "إن الخسارة كان من الصعب تحملها بالنظر إلى أن جنوب إفريقيا احتلت مكانة عالية في السنوات الثلاث السابقة في عام 2017، فازت ديمي لي نيل بيترز بالتاج في عام 2018 ، فازت تامارين جرين بالمركز الثاني في عام 2018، وفي عام 2019 ، تم تسمية Zozibini Tunzi ملكة جمال الكون".

وأضافت: "لكني قدمت كل شيء.. أنا فخورة بنفسي لوقوفي هناك.. لقد تغلبت على الكثير من الأشياء التي كافحت معها لفترة طويلة"، ومع ذلك لا تزال تصف التجربة برمتها بأنها "مذهلة"، وقالت: "لقد تعلمت بالفعل كيف أتقبل ضعفي، وكيف أضع نفسي هناك بغض النظر عن النتيجة".

وتابعت: الوقوف هناك كان أكثر من كافٍ، في غضون خمس سنوات سوف أفهم السبب، وسأفهم لماذا لم تسر الأمور كما أردت".

فازت عارضة الأزياء المكسيكية، أندريا ميزا، 26 عامًا، بلقب ملكة جمال الكون لعام 2021، لتصبح ثالث امرأة مكسيكية تتوج بهذا اللقب.

وتضمنت المسابقة عدة فعاليات من أبرزها ارتداء المتسابقات للزي الوطني، واستغلت المتسابقات من دول سنغافورة وميانمار وأوروجواي الحدث لكشف النقاب عن قضايا سياسية واجتماعية.