السبت 22 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط مقهى يقدم الشيشة لرواده وإزالة حالتي بناء مخالف بالمنيا

ضبط مقهي يقدم الشيشة
ضبط مقهي يقدم الشيشة لرواده بالبرجاية بالمنيا

ضبطت الوحدة المحلية لقرية البرجاية التابعة لمركز ومدينة المنيا أحد المقاهي لتقديمها الشيشة لرواد المقهى بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، كما قامت بإزالة حالة تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص على الأرض الزراعية والتحفظ على مواد بناء لحالة تعد أخرى قبل الشروع في أعمال البناء  وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قال عماد محمود رئيس قرية البرجاية إنه فى ضوء متابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار  فيروس كورونا المستجد تم ضبط أحد المقاهى بقرية صفط اللبن تقوم بتقديم الشيشة للمترددين عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وعمل المحاضر اللازمة قانون.

وأضاف محمود أن الوحدة المحلية بالقرية قامت بإزالة حالة تعدى بالمهد على الأرض الزراعية عبارة عن سور بمساحة 40 متر بقرية الإسماعيلية وتمت الإزالة وتم إعادة الشيئ لاصله ، كما تم التحفظ على مواد بناء لحالة تعدى الشروع بالبناء بدون ترخيص بدماريس  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

من ناحيته؛ كلف العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، نواب رئيس  المدينة ورؤساء الأحياء والقرى بالمتابعة المستمرة وعلى مدار الساعة ورصد أى عمل مخالف وازالته فى المهد وتطبيق القانون بقوة على كل مخالف ومتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا والصادرة عن لجنة إدارة الأزمة للعبور من الموجه الثالثة لهذا الفيروس والذى يهدد العالم بأسره.

 

وناشد رئيس مركز ومدينة المنيا جموع المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم التهاون فى التعامل مع فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وعدم مخالفة القانون المنظم للعمل، مؤكدًا علي أنه لا أحد يعلو فوق القانون والذي يتم تطبيقه علي الجميع بدون أي استثناءات.

ضبط مقهي يقدم الشيشة لرواده بالبرجاية بالمنيا
ضبط مقهي يقدم الشيشة لرواده بالبرجاية بالمنيا
ضبط مقهي يقدم الشيشة لرواده بالبرجاية بالمنيا
ضبط مقهي يقدم الشيشة لرواده بالبرجاية بالمنيا
ضبط مقهي يقدم الشيشة لرواده بالبرجاية بالمنيا
ضبط مقهي يقدم الشيشة لرواده بالبرجاية بالمنيا
ضبط مقهي يقدم الشيشة لرواده بالبرجاية بالمنيا
ضبط مقهي يقدم الشيشة لرواده بالبرجاية بالمنيا
ضبط مقهي يقدم الشيشة لرواده بالبرجاية بالمنيا
ضبط مقهي يقدم الشيشة لرواده بالبرجاية بالمنيا
ضبط مقهي البرجاية الشيشة حالتي تعدي المنيا

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