الشرطة الإسرائيلية تعتقل 9 فلسطينيين من القدس

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية تسعة أشخاص من مدينة القدس، وذلك بعد يوم من اشتباكات وقعت بين الفلسطينيين قوات الأمن الإسرائيلية، حسبما أفاد تقرير إخباري اليوم السبت.



وتأتي هذه الاشتباكات في القدس بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، لينهي التصعيد العسكري الأخير بين الجانبين والذي بدأ في 10 مايو الجاري.



ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم إنه تم اعتقال خمسة فلسطينين من منازلهم في القدس الشرقية والبلدة القديمة، في حين تم اعتقال أربعة آخرين بالقرب من المسجد الأقصى.



وذكر التقرير أن قوات الأمن الإسرائيلية اعتقلت بالفعل عشرات الفلسطينيين أمس الجمعة. ولم يصدر تأكيد مبدئي من القوات الإسرائيلية بشأن هذه الاعتقالات.



وبعد مرور 12 ساعة على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، اندلعت اشتباكات جديدة بين مصلين فلسطيين والشرطة الإسرائيلية بعيد انتهاء صلاة الجمعة.



وقالت خدمات الطوارئ الفلسطينية إن 15 شخصا تلقوا العلاج بعد أن استخدمت الشرطة الرصاص المطاطي، من بين أشياء أخرى.



وقالت الشرطة الإسرائيلية: إن رجال الشرطة أصيبوا جراء إلقاء الحجارة وعبوات حارقة من جانب حشد يضم مئات الشبان الفلسطينيين.



وقبل أسبوعين، ساهمت مثل هذه الاشتباكات في التصعيد الدموي الأخير بين إسرائيل وحركة حماس، التي تدير قطاع غزة.



ومع ذلك، لا يزال وقف إطلاق النار،الذي دخل حيز التنفيذ منتصف ليلة أول أمس الخميس، صامدا.

يذكر أن مصر لعبت دورًا مركزيا وحاسمًا في التوسط في وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة، وهو تطور يأمل المسئولون أن يؤدي إلى توثيق العلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكى، جو بايدن.

ولفتت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إلى أنه قبل ساعات من بيان الخميس الماضي بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار ، أجرى الرئيس بايدن أول مكالمة هاتفية له مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وناقش الاثنان جهود تهدئة الصراع، وفقًا لبيانات من مكتبيهما.