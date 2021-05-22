الإعدام شنقًا لقاتل زوجته «حرقًا» بسبب خلافات في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم السبت، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، بمعاقبة خراط، قتل زوجته "حرقا"، بالإعدام شنقا، بعد أن قام بإضرام النار فيها، مما أحدث وفاتها متأثرة بإصابتها.

البداية فى العام الماضى، حين تلقى مركز شرطة الزقازيق، بلاغا من مستشفى ههيا، بوصول ربة منزل تبلغ من العمر 25 سنة، مقيمة بدائرة مركز الزقازيق مصابة بحروق من الدرجات الثلاث، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

وقد تبين قيام زوج الجنى عليها، ويعمل خراط، يبلغ من العمر 27 سنة مقيم دائرة مركز الزقازيق، بارتكاب الواقعة، عمدا .

حيث قام المتهم بسكب كمية من البنزين عليها، داخل غرفة نومها وقام بإشعال النيران فى جسدها، قاصدا قتلها، بسبب وقوع خلافات بينهما.

وقد تمكنت قوة أمنية من القبض على المتهم، وبعرضه على النيابة العامة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتى أصدرت قرارها المتقدم اليوم .

وفى سياق متصل، لقى شاب مصرع اليوم بعد إصابته بطعنة نافذة على يد أسرة زوج شقيقته بسبب خلافات النسب بقرية الصالحية القديمة، و جارى العرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول إشارة من مستشفى الزقازيق العام، بوصول " محمود أ ع " 21 عاما جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة.

تبين من التحريات الأولية وجود خلافات بسبب النسب والمصاهرة بين شقيقة المجنى عليه وأسرة زوجها، و تم على إثرها قتل المجنى عليه على يد أسرة زوج شقيقته، و تم التحفظ على الجثة بمشرحة الزقازيق العام تحت تصرف النيابة العامة .

وتكثف الأجهزة الأمنية بالشرقية، من جهودها لضبط المتهمين بارتكاب الواقعة واتخاذ اللازم حيالهم.