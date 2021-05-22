تفاصيل طرح فيلم الجريمة الكوميدي «Cruella» للنجمة إيما ستون

الموعد 28 مايو

تستعد شركة ديزني المنتجة لطرح فيلم جديد لها بعنوان "Cruella" الذي تخوض بطولته النجمة العالمية إيما ستون، وذلك الخميس المقبل بالتزامن مع طرحه بالسينمات المصرية.

تأجيل فيلم "Cruella" بطولة إيما ستون بسبب تفشي فيروس كورونا

وكان مقررًا طرح الفيلم 20 مايو الماضي، لكن تأجل ليوم 27 من نفس الشهر نظرًا لتفشي فيروس كورونا واتخاذ قرارات غلق السينمات العالمية خلال الفترة الماضية، لكن مع تراجع الأعداد فتحت قاعات السينما لتعرض الأفلام بها من جديد، وقررت شركة ديزني المنتجة ان تنافس في هذا الموسم بفيلم "Cruella" .

تدور أحداث فيلم "Cruella" في سبعينيات القرن الماضي في لندن وسط ثورة موسيقى البانك روك ، حول فتاة تدعى "إستيلا" تقوم بدورها إيما ستون ، وهي فتاة ذكية ومبدعة مصممة على صنع اسم لنفسها بتصميماتها، تصادق زوجًا من اللصوص الشباب الذين يقدرون شهيتها للأذى، ويتمكنون معًا من بناء حياة لأنفسهم في شوارع لندن.

في أحد الأيام ، لفت ميل إستيلا للأزياء انتباه "فون هيلمان" أسطورة الموضة الأنيقة بشكل كبير والأناقة المرعبة، التي لعبت دورها "إيما طومسون" الحائزة على جائزة الأوسكار مرتين ("Howards End" ، "Sense & Sensibility")، لكن علاقتهما تحرّك مسارًا من الأحداث والاكتشافات التي ستجعل إستيلا تحتضن جانبها الشرير وتصبح كرويلا الصاخبة والعصرية وذات العزم على الانتقام.

أبطال فيلم "Cruella" بطولة إيما ستون

فيلم "Cruella" بطولة إيما ستون، إيما طومسون، جويل فراي، بول والتر هاوزر، إميلي بيتشام ، كيربي هويل بابتيست ، مارك سترونج ، تيبر سيفرت كليفلاند، كايفان نوفاك، جون ماكريا، جيمي ديميتريو، نيامه لينش، أندرو ليونج، إد بيرش، ديلان لوي، بول بازيلي، أبراهام بوبولا ، ليو بيل ، نينيت فينش ، سارة كرودين، إخراج كريج جيليسبي، وتشارك في كتابته كلا من دانا فوكس وتوني مكنمارا.