السبت 22 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 12 طن سكر تمويني قبل بيعها في السوق السوداء بالفيوم

ضبط المدير المسئول
ضبط المدير المسئول لمصنع تعبئة الزعيم بالفيوم لقيامه بتجميع

تمكنت حملة اليوم السبت، برئاسة المهندس محمد امبابي مدير إدارة الرقابة التموينية بالفيوم، والمهندس عوض الرديني رئيس قسم الرقابة علي الأسواق، من ضبط المدير المسئول لمصنع تعبئة الزعيم لتعبئة المواد الغذائية لقيامه بتجميع 12 طن سكر تموينى بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء ذلك، تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الازم.

كما تمكنت الحملة من ضبط كميات كبيرة من الأدوية البشرية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد مخازن الأدوية بناحية الحادقة، وأيضاً ١٨٠ كيلو جبن أبيض منتهية الصلاحية بأحد الثلاجات بدله.

وضبط كمية كبيرة من السلع الغذائية منتهيه الصلاحية بأحد المخازن بمنشأة لطف الله ، و١٥٠ كيلو دقيق مخابز و ٥٠ كيلو رده زيادة على سيارة متعهد لنقل دقيق المخابز، و٢٤ علبة مجهولة المصدر  المخازن أمام المطحن الآلي.

وتم تحرير محضر وأخطرت النيابه العامه لاتخاذ اللازم لهم.

ضبط المدير المسئول لمصنع تعبئة بالفيوم 12 طن سكر

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