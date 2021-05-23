الأحد 23 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«مطالبات بمحاكمته».. سعودي يتصدر «تويتر» بعد اغتصاب قطة

قطة
قطة

اجتاحت موجة غضب موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد انتشار فيديو لشاب يدعى خالد وهو يغتصب قطة، الأمر الذي دفع رواد السوشيال ميديا للمطالبة بمحاكمته.


وشارك آلاف المغردين السعوديين في هاشتاج “خالد مغتصب القطط” وعبروا عن صدمتهم بالمشاهد التي بثها الشاب السعودي على حسابه في “سناب شات” و”انستجرام”.


وهو يمسك في يده عودًا معدنيًا ويقوم بالتحرش بالقطة التي كانت تقف على السيارة. 


وعلق أحد رواد تويتر: «زهقت من البشر يارب الديناصورات ترجع وتاكلنا». 
 

وغرد آخر: «أعيش في أسوأ عصر في التاريخ نحن وسط أقذر مجموعة بشرية وجدت على الإطلاق». 


وقال آخر: "‏‎#خالد_مغتصب_القطط.. إن حُبست النساء وكُبل الأطفال وسُجنت الحيوانات سيغتصب المغتصب نفسه، فالموت بالخازوق هو أفضل عقاب للمغتصب وردع لعينته". 


ويمتلك الشاب السعودي خالد حسابا على «إنستجرام» باسم «n8vx»، وقام بنشر"ستوري" على حسابه يعتذر عما فعله، مطالبا الناس بنصيحته وتقويمه بدلا من الهجوم عليه، إلا أن فعلته المشينه أثارت الغضب بشكل كبير".


وعلق قائلا:"سلام عليكم، أنا غلطت واعترفت بغلطي وندمان والله العالم، وأسأل الله أن يسامحني على الشيء اللي صار، ثانيا أعتذر من كل شخص شاف المقطع اللي نزلته، والله كان قصدي ولا كنت أتمنى أن هذا الشيء يوصل للوضع اللي أنتم شايفينه، الموضوع كبر وأتمنى منكم إنهاؤه، وأتمنى من كل شخص جاني خاص يشتم يوقف وينصحني، مستحيل الشتم والغلط يعدل شخص غلطان، اعتذر جدا".

سعودي يغتصب قطة اغتصاب قطة قطة اغتصاب تحرش

الأكثر قراءة

رئيس لجنة كورونا يكشف تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

محمد الباز: إثيوبيا تمارس بلطجة دولية.. وموقف مصر ثابت

إصابة الفنان خالد أنور بفيروس كورونا

«علشان يبيعوا البيت».. «فيومي» يغلق باب مسجد بالطوب

تامر حبيب بعد غيابه عن جنازة سمير غانم: «غنيت ورقصت.. حد عايز حاجة؟»

الرئيس السيسي: طموح مصر غير محدود في التطور الصناعي والتقدم والتنمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

سمير غانم.. إذا أحب الله عبدًا

ماجد حبته

بصمة خضراء.. وأفعال سوداء!

الحسين عبدالرازق

بندّن فى مالطا!

د. الهلالى الشربينى الهلالى

ترسيخ القيم الأخلاقية: مدخل لتحقيق المواطنة الصالحة والضبط الاجتماعى (2/2)

بسنت حسن

أنسنة القضية

عبد الرحيم طايع

حكمة العالم الغائبة بشأن فلسطين

ماجد حبته

ضرورة الدولة الفلسطينية

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «1-4»

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هدف ثمين.. لماذا استمرت إسرائيل في التصعيد العسكري ضد غزة؟

مجلس الأمن يؤيد وقف إطلاق النار في غزة ويقر بدور مصر في الاتفاق

سكان غزّة بعد وقف الحرب: السيسي أنقذنا من مصير مظلم