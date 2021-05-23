«مطالبات بمحاكمته».. سعودي يتصدر «تويتر» بعد اغتصاب قطة

اجتاحت موجة غضب موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد انتشار فيديو لشاب يدعى خالد وهو يغتصب قطة، الأمر الذي دفع رواد السوشيال ميديا للمطالبة بمحاكمته.



وشارك آلاف المغردين السعوديين في هاشتاج “خالد مغتصب القطط” وعبروا عن صدمتهم بالمشاهد التي بثها الشاب السعودي على حسابه في “سناب شات” و”انستجرام”.



وهو يمسك في يده عودًا معدنيًا ويقوم بالتحرش بالقطة التي كانت تقف على السيارة.



وعلق أحد رواد تويتر: «زهقت من البشر يارب الديناصورات ترجع وتاكلنا».



وغرد آخر: «أعيش في أسوأ عصر في التاريخ نحن وسط أقذر مجموعة بشرية وجدت على الإطلاق».



وقال آخر: "‏‎#خالد_مغتصب_القطط.. إن حُبست النساء وكُبل الأطفال وسُجنت الحيوانات سيغتصب المغتصب نفسه، فالموت بالخازوق هو أفضل عقاب للمغتصب وردع لعينته".



ويمتلك الشاب السعودي خالد حسابا على «إنستجرام» باسم «n8vx»، وقام بنشر"ستوري" على حسابه يعتذر عما فعله، مطالبا الناس بنصيحته وتقويمه بدلا من الهجوم عليه، إلا أن فعلته المشينه أثارت الغضب بشكل كبير".



وعلق قائلا:"سلام عليكم، أنا غلطت واعترفت بغلطي وندمان والله العالم، وأسأل الله أن يسامحني على الشيء اللي صار، ثانيا أعتذر من كل شخص شاف المقطع اللي نزلته، والله كان قصدي ولا كنت أتمنى أن هذا الشيء يوصل للوضع اللي أنتم شايفينه، الموضوع كبر وأتمنى منكم إنهاؤه، وأتمنى من كل شخص جاني خاص يشتم يوقف وينصحني، مستحيل الشتم والغلط يعدل شخص غلطان، اعتذر جدا".