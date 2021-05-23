رئيس «الإسكندرية للتنمية» يكشف أهمية «حياة كريمة» للريف والصعيد

قال المهندس أيمن أبو بكر، رئيس شركة الإسكندرية للتنمية والاستثمار إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن مشروع حياة كريمة يعد من المشروعات القومية المهمة التي تساهم في تنمية الصعيد والريف.

وأضاف "أبو بكر"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المشروع يمثل نقلة حقيقة للتنمية في المناطق المحرومة في الصعيد والريف، مشيرًا إلى أن التنمية الحيقية كانت غائبة، لذلك أطلقت القيادة السياسية هذه المبادرة الهامة للتنمية.

وأكد أن حياة كريمة لتطوير القري والأرياف تعمل على زيادة الاستثمار في الصعيد والريف عقب وجود هذه الخدمات الهامة .

وحياة كريمة هي مبادرة وطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنبُع من مسؤولية حضارية وبُعد إنساني قبل أي شيء آخر، وأبعد من كونها مبادرة تهدفُ إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، لأنها تهدف أيضا إلى التدخل الآني والعاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم، ذلك المواطن الذي تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي والذي كان خير مساند للدولة المصرية في معركتها نحو البناء والتنمية. لقد كان المواطن المصري هو البطل الحقيقي الذي تحمل كافة الظروف والمراحل الصعبة بكل تجرد وإخلاص وحب للوطن.

ومن هنا، كان لِزاما أن يتم التحرك على نطاق واسع – ولأولِ مرة- وفي إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر.

ونشأت الفكرة عندما شارك الشباب المتطوع بعرض رؤيتهم وأفكارهم في المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، والذي عقُد على هامش المؤتمر الوطني السابع للشباب في 30 يوليو 2019، وعلى إثره تم انشاء مؤسسة حياة كريمة بتاريخ 22 اكتوبر 2019 من شباب متطوع يقدم نموذج فريد يحتذى به في العمل التطوعي.

الجدير بالذكر أنه ولأول مرة على مستوى العمل العام، تجتمع أكثر من ٢٠ وزارة وهيئة و٢٣ منظمة مجتمع مدني لتنفيذ هذا المشروع الأهم على الإطلاق وبسواعد الشباب المصري المتطوع للعمل الخيري والتنموي، من خلال مؤسسة حياة كريمة ليكونوا نبراسًا يحتذى به في مجال العمل التطوعي.