السبت 22 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«تتبول لا إرادي».. التحقيق مع عامل تسبب في قتل رضيعته بالحوامدية

قتل رضيع
قتل رضيع

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق مع عامل متهم بالتسبب في قتل ابنته الرضيعة، بعد الاعتداء عليها بالضرب بمنطقة الحوامدية.

وتستمع النيابة لأقوال الزوج والزوجة لمعرفة السبب، وكشف ملابسات الواقعة، وصرحت بدفن الطفلة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن الأب المتهم تعدى على ابنته التي تبلغ من العمر عامين بالضرب حتى الموت، بسبب تبولها اللاإرادي، مستغلًا ترك الأم لمنزلها لخلافات أسرية بينهما.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من الأمومة والطفولة لسماع أقوال الأطفال أشقاء المجني عليها، حول الواقعة، وطلبت النيابة سماع أقوال الجيران.

كانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا بوفاة طفلة رضيعة بالحوامدية، ووجود شبهة جنائية فى الوفاة، وذكر أفراد من أسرة الطفلة أن والدها تسبب فى مصرعها، بعد اعتدائه عليها بالضرب، مستغلًا غياب والدتها عن المنزل.

وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

عامل قتل ابنته الحوامدية الاب المتهم

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