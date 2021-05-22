تأجيل محاكمة المتهمين بتحطيم سيارة الفنان ياسر فرج لـ 12 يونيو

أجلت محكمة جنح البساتين، اليوم السبت، ثالث جلسات محاكمة 5 متهمين فى واقعة الاعتداء على الفنان ياسر فرج وتحطيم سيارته، إلى جلسة 12 يونيو المقبل، لتقديم المذكرات النهائية.

وتقدم كلا من حسن علام والدكتور أحمد سعد دفاع الفنان ياسر فرج، بطلب إلى المحكمة، وهو استعمال المحكمة سلطتها فى تطبيق نصوص المادة 308 إجراءات جنائية وتعديل القيد والوصف بإضافة المادتين 375 مكرر و375 مكرر أ والخاصة بمواد البلطجة، وان المشرع أضاف المادتين لخطورة تلك الجرائم على المجتمع، وادعا الدفاع بمبلغ 100 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت.

وكان الفنان ياسر فرج قد تعرض للاعتداء بالضرب من قبل أشخاص بعدما صدمته سيارة يقودها أحدهم، وقرر فرج أن يلاحق السيارة وعقب نزوله من سيارته لمعاتبة قائد السيارة فوجئ أن عمره 15 عامًا، وبصحبته عدد كبير من أصدقائه الذين تعدوا عليه بالطوب والأسلحة البيضاء وحطموا سيارته، لذا قرر فرج أن يحرر محضرًا ضدهم وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم واثنين من أصدقائه.