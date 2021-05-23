«أبو شبانة» يوضح دور «حياة كريمة» في توفير الخدمات الحيوية

قال المهندس أحمد أبوشبانة، الرئيس التنفيذي لشركة النصر للمباني والإنشاءات (إيجيكو، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن مشروع حياة كريمة لتطوير القري والأرياف من المشروعات القومية المهمة التي تحقق نسبة رضا شعبي على أعلى مستوى.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة إيجيكو، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مشروع تطوير القرى والأرياف سيساهم في تنمية المناطق المحرومة التي كانت تعاني من نقص الخدمات الحيوية المهمة التي يحتاج اليها المواطن في هذه المناطق.

وأوضح أن الدولة قدمت أعظم مبادرة لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين، وهو ما يؤكد أنها تشعر بالمواطن المصري وهمومه وتعمل على تحقيق حياة كريمة له.

وحياة كريمة هي مبادرة وطنية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنبُع من مسؤولية حضارية وبُعد إنساني قبل أي شيء آخر، وأبعد من كونها مبادرة تهدفُ إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، لأنها تهدف أيضا إلى التدخل الآني والعاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم، ذلك المواطن الذي تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي والذي كان خير مساند للدولة المصرية في معركتها نحو البناء والتنمية. لقد كان المواطن المصري هو البطل الحقيقي الذي تحمل كافة الظروف والمراحل الصعبة بكل تجرد وإخلاص وحب للوطن.

ومن هنا، كان لِزاما أن يتم التحرك على نطاق واسع – ولأولِ مرة- وفي إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر.

ونشأت الفكرة عندما شارك الشباب المتطوع بعرض رؤيتهم وأفكارهم في المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، والذي عقُد على هامش المؤتمر الوطني السابع للشباب في 30 يوليو 2019، وعلى إثره تم انشاء مؤسسة حياة كريمة بتاريخ 22 اكتوبر 2019 من شباب متطوع يقدم نموذج فريد يحتذى به في العمل التطوعي.

الجدير بالذكر أنه ولأول مرة على مستوى العمل العام، تجتمع أكثر من ٢٠ وزارة وهيئة و٢٣ منظمة مجتمع مدني لتنفيذ هذا المشروع الأهم على الإطلاق وبسواعد الشباب المصري المتطوع للعمل الخيري والتنموي، من خلال مؤسسة حياة كريمة ليكونوا نبراسًا يحتذى به في مجال العمل التطوعي.