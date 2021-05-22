مدبولى يشهد توقيع عقد تأسيس مصنع لإنتاج ماكينات التحكم الآلى CNC

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد شراكة بين الهيئة العربية للتصنيع، وشركة "دي إم جي موري" الألمانية؛ لتأسيس مصنع لإنتاج ماكينات التحكم الآلي المبرمج CNC في مصر، وذلك بحضور نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

ووقّع عقد الشراكة الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، و"كريستيان تونيس"، رئيس المجلس التنفيذي لشركة "دي إم جي موري".

ويأتي تأسيس مصنع إنتاج ماكينات التحكم الآلي CNC، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى القارة الإفريقية، في إطار ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع مسئولي الشركة.

وعقب التوقيع، أوضح الفريق عبدالمنعم التراس أن السنوات الماضية شهدت تعاون؟ا بين الشركة وعدد من الجهات، منها وزارتا النقل والإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، وقطاع الأعمال، والقطاع الخاص، وتعددت مجالات التعاون مع الشركة مثل: الصناعات الطبية، ومشروع الطلمبات، وتطوير مصنع سيماف، لتطوير وتحديث السكك الحديدية.

وأشار الفريق عبد المنعم التراس إلى أن عقد الشراكة، الذي تم توقيعه اليوم يأتي تتويجا لهذا التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة؛ حيث تقوم حاليا شركة "دي إم جي موري" - شركة مساهمة، بالاستثمار من خلال التعاون مع الهيئة في مصنع مُميكن بالكامل وعالي البرمجة لإنتاج معدات الخراطة والتفريز على مساحة تبلغ حوالي 60,000 م2 في نطاق مقر الهيئة العربية للتصنيع ، ويُعد أول مصنع ذكي من نوعه في مصر وإفريقيا، ومن المقرر افتتاحه رسميًا خلال عام 2023.

ويُتيح هذا المصنع كل الإمكانيات للحلول التقنية الشاملة، التي تشمل التشغيل الآلي المرن، والتحويل الرقمي الكامل، وتجميع التدفق المتطور، عن طريق استخدام أنظمة نقل المركبات الموجهة الآلية، ويرتبط الإنتاج بالقدرة السنوية لأكثر من 1000 ماكينة، بالإضافة إلى خدمات الرقمنة الصناعية للمصانع، وكذلك إنشاء أكاديمية للتدريب على تلك المعدات.

من جانبه، قال "كريستيان تونيس"، رئيس المجلس التنفيذي للشركة: "خلال الأعوام الأخيرة وبفضل جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحسّن وضع الاقتصاد المصري وانفتحت الدولة على مزيد من فرص النمو الجديدة، وأصبحت مصر تمتلك اقتصادًا يتمتع بإمكانات واعدة للاستثمار"، مشيرا إلى أن عقد الشراكة يتعلق بإنشاء أول مصنع لتصنيع ماكينات ومعدات التحكم الآلي الذكي CNC ومستلزمات الإنتاج، وفقًا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، موضحّا أنه بهذه الخطوة ستصبح مصر مركزا للصناعات في المنطقة الإفريقية والعربية، كما أن إنشاء هذا المصنع يستهدف توطين تكنولوجيا صناعة ماكينات التحكم الآلي الرقمي CNC، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وتحقيق نقلة نوعية كبيرة للصناعة المصرية.

وأضاف: "لقد آن الأوان لازدهار القارة الإفريقية، ومصر هي الواجهة لقارة إفريقيا، فهي قارة مليئة بالإمكانيات وتتميز بزيادة الطلب على تقنيات المستقبل، وبإنشاء مصنعنا الذكي، نسعى لنقل التكنولوجيا بشكل مفتوح وصادق وشامل، وكذا لتعزيز التحول الصناعي في هذا البلد، علاوة على ذلك، نحن نخلق فرص عمل جديدة مناسبة للمستقبل ونوفر فرصًا مُبهرة للتعليم".

ومن المقرر أن تفتتح أكاديمية "دي إم جي موري" موقعًا جديدًا للتدريب في المصنع الجديد؛ للمساهمة بالتعليم الألماني في تعليم الشباب المؤهلين العاملين في مصر، فضلا عن طرح دورات تدريبية على نطاق واسع في المدارس والجامعات المصرية؛ وذلك بهدف إعداد الشباب المتحمس لبيئة العمل الحديثة، إلى جانب المساهمة في تحديث التعليم الصناعي تحت رعاية الرئيس السيسي.

وقال: “من منطلق أن التعليم الصناعي الحديث يُعد هو الأساس لازدهار النمو الاقتصادي، فإن الشركة تتيح آفاقًا جيدة للشباب من خلال التدريب المستهدف وبرامج التعليم الإضافية للصناعة التحويلية، ولذا ستوفر الأكاديمية دورات تدريبية حديثة لبرمجة ماكينات التشغيل ذات التحكم الرقمي في مصنع الإنتاج الجديد”.